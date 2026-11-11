தோல் தொழிற்சாலைகள் மீது நடவடிக்கை எப்போது: நச்சுக்கழிவுகளால் பாழாகும் நீர்நிலைகள்
தோல் தொழிற்சாலைகள் மீது நடவடிக்கை எப்போது: நச்சுக்கழிவுகளால் பாழாகும் நீர்நிலைகள்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:44 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:25 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தோல் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் நேரடியாக குடகனாறில் விடப்படுகிறது. இதனால் நீர்நிலைகள் நஞ்சாகும் நிலையில் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பூட்டு, திராட்சை, வெங்காயம் விளைச்சல் அடையாளங்களோடு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் மிக முக்கியமான தொழில் அடையாளமாக விளங்குவது தோல் தொழில். மாநகராட்சி, அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் சிறிதும், பெரிதுமாக தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் பல தலைமுறைகளாக செயல்படுகின்றன. திண்டுக்கல்லின் பொருளாதாரத்திற்கும், வேலைவாய்ப்பிற்கும் இத்தொழில் பெருமளவில் பங்களிக்கின்றன.
முத்தணம்பட்டி, தொட்டணம்பட்டி, செட்டிநாயக்கன்பட்டி, பேகம்பூர், பழநி ரோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் 50-க்கும் மேற்பட்ட தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் இயங்குகின்றன. இவற்றில் உப்பால் நனைத்தல், முடி நீக்குதல், குரோமியம் ரசாயன சிகிச்சை போன்ற பல்வேறு நிலைகளில் தோல் பதனிடுவதற்கு அதிக நன்னீர் பயன்படுத்தபடுகிறது. இதனால் தினமும் லட்சக்கணக்கான லிட்டர் நச்சு ரசாயனம் கலந்த கழிவுநீர் உருவாகிறது.
அளவுக்கு அதிகமான நிலத்தடி நீர் உறிஞ்சப்படுவதை தடுக்கவும், பயன்படுத்திய நீரை மீண்டும் மறுசுழற்சி செய்து பயன்படுத்தவும் அறிவியல் பூர்வமான நீர் மேலாண்மை அத்தியாவசியமாகும். தொழிற்சாலைகள் ஒரு சொட்டு நச்சு நீரை கூட வெளியேற்றாமல், சுத்திகரித்து மீண்டும் தொழிலுக்கே பயன்படுத்தும் இசட்.எல்.டி., அமைப்பை முழுமையாக செயல்படுத்துவது நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க மிக முக்கியம்.
சுத்திகரிப்பில் அலட்சியம்
தோல் கழிவுநீரில் சோடியம் குளோரைடு, குரோமியம், சல்பேட், அமிலங்கள், கன உலோகங்கள் அதிகளவில் உள்ளன. தனித்தனி சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் இல்லாத சிறிய ஆலைகள், பொது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கு கழிவுநீரை கொண்டு சென்று முழுமையாகச் சுத்திகரித்த பிறகே அகற்ற வேண்டும்.
சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர் நிலத்தில் உறிஞ்சப்படுவதால் திண்டுக்கல்லை சுற்றியுள்ள பல கிராமங்களில் நிலத்தடிநீர் முற்றிலும் உப்புநீராகவும், குடிக்கப் பயன்படாத நச்சு நீராகவும் மாறியுள்ளது. ரசாயன உப்புப் படிவுகள் மண்ணில் தங்குவதால் விவசாய நிலங்களின் இயல்புத்தன்மை அழிந்து மண் முற்றிலும் மலடாகி, பயிர்கள் வளரும் தன்மையை இழக்கிறது.
குடகனாறு அதை சார்ந்த குளங்கள், ஓடைகளில் தோல் ரசாயன கழிவுநீர் திருட்டுத் தனமாக திறந்து விடப்படுவதால் நீர்வளமும், அதில் வாழும் மீன் உள்ளிட்ட உயிரினங்களும் மடிகின்றன. ஹைட்ரஜன் சல்பைடு போன்ற வாயுக்களின் வெளியேற்றத்தால் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளில் கடுமையான துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, சுவாசக் கோளாறுகளும் ஏற்படுகின்றன.
மெத்தனப்போக்கு
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு விதியை மீறும் தொழிற்சாலைகளை கண்காணித்து சீல் வைக்க வேண்டிய தமிழக மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் நிலவரத்தை அறிந்தும் கண்டுகொள்ளாமல் மெத்தனப் போக்கை வெளிப்படுத்தி வருவதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
இரவு நேரங்களிலும், மழைக்காலங்களிலும் ஆலைகளில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை ஓடைகளில் திருட்டுத்தனமாக திறந்துவிடும் சம்பவங்கள் தொடர்கதையாக உள்ளது. இதுகுறித்து புகாரளித்தாலும் அதிகாரிகள் பெயரளவில் மட்டுமே ஆய்வு செய்து விட்டு செல்வதாகவும் குற்றச்சாட்டு வலுத்துள்ளது.