மலையடிவார விளை நிலங்களில் முகாமிடும் வன விலங்குகள்
மலையடிவார விளை நிலங்களில் முகாமிடும் வன விலங்குகள்
UPDATED : நவ 15, 2026 08:23 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:20 PM
சின்னாளபட்டி: ஏ.வெள்ளோடு, வலையபட்டி மலையடிவார கிராமங்களில், வனவிலங்குகள் நடமாட்டத்தால் விவசாயிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
சிறுமலை அடிவார கிராமங்களான ஏ.வெள்ளோடு, செட்டியபட்டி பகுதியில் சில ஆண்டுகளாக போதிய மழை இல்லை. வனப்பகுதியில் இருந்து மயில், காட்டுப் பன்றி, காட்டு மாடுகள் அடிவார கிராமங்களில் உலா வரத் துவங்கி உள்ளன. சமீபத்திய மழையால் சிறுமலை பகுதியில் பசும்புற்கள் பரவலாக வளர்ந்துள்ளன. இருப்பினும் வன உயிரினங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் ஆதாரங்கள், இப்பகுதியில் போதியளவு இல்லை. தண்ணீர் தேவைக்காக, மலையடிவார கிராமங்களான ஏ.வெள்ளோடு, சிறுநாயக்கன்பட்டி, கல்பட்டி, வளையப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில், வன உயிரினங்களின் நடமாட்டம் சில நாட்களாக அதிகரித்துள்ளன.
விவசாயிகள் கூறியதாவது: சில ஆண்டுகளாக அடிவாரப் பகுதியில் கிடைத்த பலவகை தீவனம், சாகுபடிக்காக தேக்கி வைத்த தண்ணீர் தொட்டிகள் போன்றவை இவற்றுக்கான பழக்கமான வழித்தடத்தில் அமைந்துள்ளன. மழையால் சிறுமலைப் பகுதியில் உணவு கிடைத்த போதும், தண்ணீருக்காக அடிவார கிராமங்களுக்கு அதிகளவில் வரத் துவங்கி உள்ளன. விளைநில சாகுபடி மட்டும் இன்றி கால்நடைகளுக்காக சேகரித்துள்ள தீவனங்களை முழுமையாக சேதப்படுத்துகின்றன., என்றார்.