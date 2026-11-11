கால்நடைகளை தாக்கும் காட்டு பன்றிகள்: அச்சத்தில் விவசாயிகள்
கால்நடைகளை தாக்கும் காட்டு பன்றிகள்: அச்சத்தில் விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:07 PM
கள்ளிமந்தையம்:
கொத்தையம் பகுதியில் உலா வரும் காட்டுப் பன்றிகள் கால்நடைகளை தாக்குவதால் விவசாயிகள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.
கொத்தையம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதிகளில் மக்காச்சோளம் அதிகமாக பயிரிடப்பட்டு உள்ளது. பயிர்கள் வளர்ந்து வரும் நிலையில் தற்போது இப்பகுதியில் காட்டுப் பன்றிகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இவை தோட்டத்திற்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகிறது. இத்துடன் விவசாயிகள் வளர்த்து வரும் ஆடுகள் பஸ்கள் உள்ளிட்ட கால்நடைகளை துரத்தி தாக்குகின்றன. வனத்துறையினர் காட்டுப் பன்றிகளை பிடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர். கொத்தையம் விவசாயி சக்திவேல் கூறியதாவது: கொத்தையம் பகுதியில் சுற்றித் திரியும் காட்டுப் பன்றிகளை வனத்துறையினர் பிடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும்., என்றார்.