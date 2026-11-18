/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கிணற்றில் விழுந்த காட்டுமாடு- மீட்பு
ADDED : நவ 18, 2026 09:05 PM
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சாணார்பட்டி:
சாணார்பட்டி அருகே சக்கிலியான்கொடையை சேர்ந்தவர் முருகேசன். இவருக்கு சொந்தமான 100 அடி ஆழமுள்ள தண்ணீர் இல்லாத கிணற்றில் காட்டுமாடு தவறி விழுந்து தவித்தது. நத்தம் வனத்துறையினர், தீயணைப்புத் துறையினர் நீண்டநேரம் போராடியும் மீட்க முடியவில்லை. இரவானதால் மீட்புப் பணி நிறுத்தப்பட்டது. இன்று (நவ.,18) திருநெல்வேலியில் இருந்து வந்த வன கால்நடை மருத்துவக்குழுவினர் மயக்க ஊசி செலுத்தி மாட்டை உயிருடன் மீட்டனர். பின்னர் வனப்பகுதியில் விடுவித்தனர்.
உணவு, தண்ணீரை தேடி மலைப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களில் புகும் காட்டுமாடு, மான் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் விவசாயக் கிணறுகளில் தவறி விழுவது அடிக்கடி நடக்கிறது. இதனை தவிர்க்க மலைப்பகுதிகளில் சோலார் மின்வேலி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.