நத்தத்தில் ஒருங்கிணைந்த ரெடிமேட் ஜவுளிப் பூங்கா அமைக்கப்படுமா: தொழில் வளர்ச்சி, அதிக வேலைவாய்ப்புக்கு உதவும்
நத்தத்தில் ஒருங்கிணைந்த ரெடிமேட் ஜவுளிப் பூங்கா அமைக்கப்படுமா: தொழில் வளர்ச்சி, அதிக வேலைவாய்ப்புக்கு உதவும்
ADDED : நவ 14, 2026 05:32 PM
நத்தம்: நத்தத்தில் ரெடிமேட் ஆடைகள் தயாரிப்பு தொழில் மேம்படவும், கூடுதலாக பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த ரெடிமேட் ஜவுளிப் பூங்காவை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.
மாநிலத்தில் ரெடிமேட் ஆடைகள் தயாரிக்கும் தொழிலில் திருப்பூருக்கு அடுத்தபடியாக திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் பகுதி முக்கிய பங்களிப்பை பெற்றுள்ளது. இங்கு ஏராளமான சிறு, குறு நிறுவனங்கள் ரெடிமேட் ஆடைகள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளன. வீடுகள், சிறிய கடைகளிலும் கூட குடிசைத் தொழிலாக ஆடைகள் தயாரிப்பு நடக்கிறது.
நத்தத்தில் தயாராகும் ரெடிமேட் ஆடைகள் மதுரை, சென்னை, திருச்சி, தேனி, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு விற்பனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் தரம் நன்றாக இருப்பதால் தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளம், கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் வியாபாரிகள் வாங்குகின்றனர்.
நத்தம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இத்தொழிலில் 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதே நேரத்தில் தொழில் நிறுவனங்களுக்கும், தொழிலாளர்களுக்கும் நல்ல வருமானம் கிடைக்கிறது. இதனால் நத்தம் நகரானது ‘குட்டி ஜப்பான்’ என்றே அழைக்கப்படுகிறது.
வெளிநாட்டு வியாபாரிகளால் ரெடிமேட் ஆடை தயாரிப்பு பெரு நிறுவனங்களை எளிதில் தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது. இதனால் அந்நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்படும் ஆடைகள் வெளிநாடுகளுக்கு எளிதாக ஏற்றுமதி செய்ய முடிகிறது. ஆனால் சிறு நிறுவனங்களுக்கு இதுபோன்ற வாய்ப்பு எளிதில் கிடைக்காததால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு மேல் அவர்களால் வளர முடிவதில்லை.
பெரு நிறுவனங்கள் ஆடைகளை மொத்தமாக வாங்குவதால், அவர்களால் குறைந்த விலையில் தயார் செய்ய முடிகிறது. அதிக லாபமும் அடைகின்றனர். ஆனால் சிறு நிறுவனங்கள் ஆடைகளை சிறிய அளவில் வாங்குவதால் குறைந்த லாபத்தில் தான் விற்க முடிகிறது.
எனவே ரெடிமேட் ஆடைகள், துணி வியாபாரிகளை ஒன்றிணைத்து நத்தம் பகுதியில் ரெடிமேட் ஜவுளிப் பூங்காவை அமைக்க வேண்டும் என்பது நீண்டகால கோரிக்கையாக உள்ளது. இதன் மூலம் வெளிமாநில வியாபாரிகளும் சிறு நிறுவனங்களால் தயாரிக்கும் ரெடிமேட் ஆடைகளை எளிதாக வாங்குவதற்கு உதவும். குடிசைத் தொழில் முதல் சிறு வணிகங்கள் வரை வளர்ச்சியடையவும் உதவும். புதிய நிறுவனங்களும் உருவாக வாய்ப்புள்ளது.
இதனை அரசு பரீசிலிக்க வேண்டும் என்பது நத்தம் ரெடிமேட் ஆடைகள் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், இதனை வாழ்வாதாரமாக கொண்டுள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
நத்தம் ரெடிமேட் ஆடைகள் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் சுந்தர் லோகநாதன் கூறியதாவது:
நத்தம் பகுதியில் தயாரிக்கப்படும் ரெடிமேட் ஆடைகள் பல நகரங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. இத்தொழிலில் 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ரெடிமேட் ஆடைகள் தைப்பதற்கான துணிகளை வாங்க வேறு இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
சிறு நிறுவனங்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளை வெளி மாநில வியாபாரிகளுக்கு விற்பதில் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றன. இதனால் சந்தைப்படுத்துவதிலும், விற்பனை செய்வதிலும் பின்தங்கி நிலையில் உள்ளன.
இதனை கருத்தில் கொண்டு நத்தத்தில் ஒருங்கிணைந்த ரெடிமேட் ஜவுளிப் பூங்கா அமைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் ரெடிமேட் ஆடைகள் தொழில் வளரும். இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றார்.