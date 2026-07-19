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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ நான்கு வழிச்சாலைகளில் மைய தடுப்புச்சுவர் உயரமாக ﻿ அமைக்கப்படுமா: விபத்துகளை தடுக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை தேவை

நான்கு வழிச்சாலைகளில் மைய தடுப்புச்சுவர் உயரமாக ﻿ அமைக்கப்படுமா: விபத்துகளை தடுக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை தேவை

நான்கு வழிச்சாலைகளில் மைய தடுப்புச்சுவர் உயரமாக ﻿ அமைக்கப்படுமா: விபத்துகளை தடுக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை தேவை

ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:56 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:56 AM

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மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து மிகுந்த பெரும்பாலான ரோடுகள் நான்கு வழிச்சாலைகளாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றன. இந்த ரோடுகளின் முக்கிய நோக்கமே அதிவேகத்தில் வரும் வாகனங்கள் நேருக்குநேர் மோதுவதால் ஏற்படும் விபத்துகளை தவிர்ப்பது தான்.

ஏனெனில் சிறு விபத்துகளைவிட வாகனங்கள் நேருக்குநேர் மோதிக்கொள்வதில் அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இதற்காக நான்கு வழிச்சாலையின் மையப்பகுதியில் 3 அடி அகலம், அரை அடி உயரத்தில் சிறிய தடுப்புச்சுவர் அமைக்கப்பட்டு செடிகள் நட்டு பராமரிக்கப்படுன்றன.

ஆனால் இந்த மையத்தடுப்புகளின் உயரம் மிகக்குறைவாக இருப்பதால் வேகமாக வரும் வாகனங்கள், கட்டுப்பாட்டை இழத்தல், டயர் வெடித்தல் போன்ற விபத்துகளில் சிக்கும் வாகனங்களை எதிர்திசை ரோட்டுக்கு தடம் மாறிச்செல்வதை தடுக்க முடியாது.

இதனால் சில ஆண்டுகளாகவே நான்கு வழிச்சாலைகளில் எதிர்திசை ரோட்டுக்கு சென்று வேகமாக வரும் வாகனங்களுடன் அடுத்தடுத்து நேருக்கு நேர் மோதும் விபத்துகள் தொடர்ந்து நடக்கின்றன. அதிக உயிரிழப்பும் ஏற்படுகிறது.

இதுபோன்ற விபத்துகளை தடுக்க ஒரே வழி தற்போதுள்ள நான்கு வழிச் சாலைகளின் மையப்பகுதியில் 3 அல்லது 4 அடி உயரத்துக்கு கான்கிரீட் தடுப்புச்சுவர்களை அமைக்க வேண்டும்.

தற்போது இதுபோன்ற கான்கிரீட் தடுப்புகளை நகரப்பகுதிகளில் அமைத்துள்ளனர்.

எனவே நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் முறையாக ஆய்வு செய்து உயரமான, வலுவான கான்கிரீட் மைய தடுப்புச்சுவர்களை அனைத்து நான்கு வழிச்சாலைகளிலும் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

சுங்க கட்டணம் வசூலிப்பதிலேயே கவனம் இது தொடர்பாக வாகன ஓட்டிகள் கூறுகையில், 'நான்கு வழிச்சாலைகளில் தற்போது பெரும்பாலான உயிர் சேதம் ஏற்படுத்தும் விபத்துகள் வாகனங்கள் எதிர்திசை ரோட்டுக்கு மாறிச்செல்வதாலேயே நடக்கின்றன.

இதுபோன்ற விபத்துகளை தடுக்க சாலைகளின் மையப்பகுதியை வாகனங்களால் தாண்ட முடியாதவாறு கான்கிரீட் தடுப்புச்சுவர்களை 4 அடி உயரத்துக்கு குறையாமல் அமைக்க வேண்டும்.

இதனால் எதிர்பாராமல் எதிர் திசை ரோட்டுக்குள் வாகனங்கள் நுழைந்து விபத்துகளை தடுக்க முடியும். ஆண்டுதோறும் சுங்கக் கட்டணத்தை அதிகரித்து வசூலிப் பதிலும், வாகனங்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதிலும் மட்டும் கவனம் செலுத்தும் அரசுகள் விபத்துகள் ஏற்படாதவாறு சாலைகளை மேம்படுத்த உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.

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