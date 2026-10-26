சிதிலமடைந்த குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டிகள் அகற்றப்படுமா: இடிந்து கீழே விழுந்தால் காத்திருக்கும் பேராபத்து
சிதிலமடைந்த குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டிகள் அகற்றப்படுமா: இடிந்து கீழே விழுந்தால் காத்திருக்கும் பேராபத்து
ADDED : அக் 25, 2026 05:45 PM
ஒட்டன்சத்திரம்:
‘திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சிதிலமடைந்து இடியும் நிலையில் காணப்படும் மேல்நிலை குடிநீர், நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள், அரசு அலுவலக கட்டடங்களை இடித்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.’ என, பொது மக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இம்மாவட்டத்தில் ஒரு மாநகராட்சி, 3 நகராட்சிகள், 23 பேரூராட்சிகள், 306 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இவ்வுள்ளாட்சி அமைப்புகளில் உள்ள குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் மக்களின் வசதிக்காக பல இடங்களில் மேல்நிலை குடிநீர், நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. இவற்றில் பல நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் முறையான பராமரிப்பு இல்லாத நிலையில் கட்டுமானம் முடிந்த பத்தாண்டுகளுக்கு உள்ளாகவே சிதிலமடைந்து விபத்து அபாயத்தில் காணப்படுகின்றன.
திறன் இழக்கும் துாண்கள்:
பல இடங்களில் தொட்டியை தாங்கி நிற்கும் துாண்களில் சிமென்ட் கான்கிரீட் பூச்சுக்கள் பெயர்ந்து விழுந்து விடுகின்றன. இதனை உடனடியாக சரி செய்யாமல் விடுவதால் துாண்களின் உள்ள கான்கிரீட் கம்பிகள் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கின்றது. மழை, வெயில் காலம் என நாளுக்கு நாள் கம்பிகள் துருப்பிடிக்கத் துவங்கி அதன் திறனை இழந்து விடுகின்றன. இந்நிலையில் தொடர்ந்து தொட்டியில் தண்ணீர் நிரப்பி விநியோகம் செய்து வருவதால் மேலும் சிதிலமடைந்து விடுகின்றன. நாளடைவில் பலத்த காற்று வீசும் போதும், அடமழை பெய்யும் போதும் தண்ணீர் தொட்டி கீழே விழும் விபத்து அபாயத்தை ஏற்படுத்தும் நிலையில் உள்ளன.
இடிந்து விழுந்த தொட்டி
நேற்று முன் தினம் ஒட்டன்சத்திரம் ஒன்றியம் புலியூர் நத்தத்தில் சிதிலமடைந்த நிலையில் பயன்பாட்டில் இருந்த 60 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அப்பகுதியில் பெய்த கனமழைக்கு தாக்குப் பிடிக்க முடியாமல் இடிந்து விழுந்து தரைமட்டமானது. நல்வாய்ப்பாக அந்த நேரத்தில் நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அருகில் ஒருவரும் இல்லாததால், உயிர்பலி ஏற்படவில்லை.
இதேபோல் ஒட்டன்சத்திரம் ஒன்றியம் மண்டவாடி ஊராட்சியில் நவக்கானி, சின்னையகவுண்டன்வலசில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் சிதிலமடைந்து காணப்படுகின்றன. இதேபோல் மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் உள்ள சிதிலமடைந்து சேதமடைந்த நிலையில் காணப்படும் நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள், பஸ் நிறுத்தக் கூரைகள், அலுவலக கட்டடங்களை கண்டறிந்து, அவை இடிந்து விழுந்து விபத்தை ஏற்படுத்தும் முன் இடித்து அகற்ற கலெக்டர் துர்கா உத்தரவிட வேண்டும் என, பாதிக்கப்பட்ட கிராமப் பொது மக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் கோரியுள்ளனர்.