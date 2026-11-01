பெருமாள் குளம் நீர்வரத்து வாய்க்கால் தூர்வாரப்படுமா
பெருமாள் குளம் நீர்வரத்து வாய்க்கால் தூர்வாரப்படுமா
UPDATED : அக் 31, 2026 04:27 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:24 PM
ஒட்டன்சத்திரம்: விருப்பாச்சி பெருமாள் குளம் நீர்வரத்து வாய்க்காலை துார்வார வேண்டும் என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
மேலும் சங்கத்தினர் கூறியுள்ளதாவது:
ஒட்டன்சத்திரம் பரப்பலாறு அணையில் இருந்து விருப்பாச்சி பெருமாள் குளம் வரை உள்ள நீர்வரத்து வாய்க்காலில் செடி கொடிகள் வளர்ந்து புதர்மண்டி உள்ளது. இக்குளம் நிரம்பி வெளியேறும் உபரிநீரானது கரட்டுப்பட்டி ஓட்டக்குளம், பாப்பான்குளம், முத்துசமுத்திரம் குளம், காவேரியம்மாபட்டி பெரியகுளம் ஆகிய நீர்நிலைகளுக்கு செல்கிறது. இந்த உபரிநீர் செல்லும் வாய்க்கால்களிலும் புதர்மண்டி உள்ளது.
பொதுப்பணித்துறையினர் இந்த வாய்க்கால்களை துார்வாரி நீர்நிலைகளுக்கு தடையின்றி தண்ணீர் சென்றடைய நடவடிக்கை வேண்டும். இதற்கு நிரந்தர தீர்வாக வாய்க்காலின் இருபுறங்களிலும் கான்கிரீட் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.