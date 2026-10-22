வத்தலக்குண்டில் ஓடைகள் துார்வாரப்படுமா

UPDATED : அக் 17, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:46 PM
வத்தலக்குண்டு: வத்தலக்குண்டு நகரில் உள்ள ஓடைகளை துார்வாருவதற்கு பொதுப்பணித்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வத்தலக்குண்டு காந்திநகரில் இருந்து கணவாய்ப்பட்டி ரோடு வரையிலான ஓடை, காந்திநகர் விரிவாக்க பகுதியில் இருந்து மதுரை ரோட்டை கடக்கும் குயவர் பால ஓடைகள் உள்ளன.
காந்திநகரில் இருந்து கணவாய்பட்டி ரோடு வரையில் உள்ள ஓடையில் புதர்மண்டி ஆங்காங்கே மணல்மேடுகள் உள்ளன. பிளாஸ்டிக், குப்பை, மருத்துவக்கழிவுகள் அனைத்தும் இந்த ஓடையில் கொட்டப்படுவதால் ஆங்காங்கே தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. காந்திநகர், கே.கே.,நகர், சின்னப்பள்ளி வாசல் தெருக்களில் மாலை ஐந்து மணி ஆனாலே கொசுத்தொல்லை அதிகரித்து வருகிறது.
கடந்த ஆண்டு பெய்த மழைக்கு இந்த ஓடையில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து, வீடுகள் இடிந்தன. தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி இருப்பதால் பொதுப்பணித்துறையினர் சுதாரித்து, வலுவான மழைக்குள் ஓடையை துார்வார வேண்டும்.