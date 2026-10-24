துணை சுகாதார நிலையம் தரம் உயர்த்தப்படுமா

UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
கள்ளிமந்தையம்: அப்பியம்பட்டி நால்ரோடு துணை சுகாதார நிலையத்தை ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாக தரம் உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
தொப்பம்பட்டி ஒன்றியம் அப்பியம்பட்டி நால்ரோட்டில் அரசு துணை சுகாதார நிலையம் செயல்படுகிறது. இதனை சுற்றிலும் வடபருத்தியூர், அப்பிபாளையம், ஆத்துார், பாலப்பன்பட்டி, அப்பியம்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்கள் உள்ளன.
வடபருத்தியூரில் இருந்து கள்ளிமந்தையம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு 15 கி.மீ., துாரம் செல்ல வேண்டும். ஆனால் போதுமான பஸ் வசதி இல்லை. அதேபோல் வடபருத்தியூரில் இருந்து அப்பியம்பட்டி நால்ரோடு 8 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ளது.
சுற்றியுள்ள பல கிராமங்களின் மையமாக உள்ள நிலையில் இங்குள்ள அரசு துணை சுகாதார நிலையத்தை ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாக தரம் உயர்த்த வேண்டும். இதன் மூலம் அடிப்படை மருத்துவ பரிசோதனைகள் அருகிலேயே கிடைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும். டாக்டரின் நேரடி ஆலோசனைகள் பெறலாம். இத்துடன் சுற்றுப்புற கிராம மக்களுக்கு அடிப்படை மருத்துவ வசதிகள் கிடைக்கும். பயண துாரம், காலவிரையம் மிச்சமாகும்.
கிராம மக்கள் தொகையை கணக்கில் கொண்டு அப்பியம்பட்டி நால்ரோடு துணை சுகாதார நிலையத்தை ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாக தரம் உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.