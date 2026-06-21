பந்தல் பயிர் விவசாயிகளுக்கு மானியத் தொகை உயர்த்தி வழங்கப்படுமா: பராமரிப்பு செலவு, கூலி உயர்வு இரட்டிப்பாகுது செலவு
பந்தல் பயிர் விவசாயிகளுக்கு மானியத் தொகை உயர்த்தி வழங்கப்படுமா: பராமரிப்பு செலவு, கூலி உயர்வு இரட்டிப்பாகுது செலவு
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 03:02 PM
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 20, 2026 03:02 PM
திண்டுக்கல்: ‘திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பந்தல் விவசாயத்தில் பயிர் பராமரிப்பு, கூலி ஆட்களின் ஊதிய உயர்வால் இரட்டிப்பாகும் செலவை தவிர்க்க விவசாயிகளுக்கு மானியத் தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும்.’ என, பந்தல் பயிர்சாகுபடி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இம்மாவட்ட தோட்டக்கலைத் துறையின் சார்பில், பழநி, ரெட்டியார்சத்திரம், தொப்பம்பட்டி, ஆத்துார், நிலக்கோட்டை, வேடசந்துார் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பந்தல் சாகுபடி அதிகளவில் நடக்கிறது. பாகற்காய், புடலங்காய், பீர்க்கங்காய், சுரைக்காய், பூசணிக்காய், பவளக்காய், அவரை, பரங்கிக்காய் வகைகள், சில பகுதிகளில் கொடி வகை பீன்ஸ், காய்கறிப் பயிர்களுடன் ஊடுபயிர்களும் பயிரிடப்படுகின்றன.அரசின் தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில், தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டம், இதர மாநிலத் திட்டங்களின் கீழ் பந்தல் விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க சிறப்பு மானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. சிமென்ட் துாண்கள், இரும்புத் கம்பிகளைப் பயன்படுத்தி நிரந்தர பந்தல் அமைக்க தோட்டக்கலைத் துறை மூலம் ஒரு எக்டேருக்கு ரூ.2 லட்சம் வரையும், மரக்கட்டைகள், சாதாரண பந்தல் அமைப்புகளுக்கு எக்டேருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் வரை மானியம் வழங்கப்படுகின்றன.
காலதாமதம்:
பந்தல் காய்கறி சாகுபடிக்கு சொட்டுநீர் பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் மானியங்களும் வழங்கப்படுகின்றன. எனினும் நிதி ஒதுக்கீடு, இலக்குகளுக்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே மானியம் கிடைப்பதால், தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் உடனடியாகத் திட்டத்தின் பலன் சென்று சேர்வதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது.
நீர்பாசன சிக்கல்:
மாவட்டத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிந்துள்ளதால், கொடிப் பயிர்களுக்குத் தேவையான நீர்ப்பாசனத்தை வழங்குவதில் சிக்கல் நிலவுகிறது. உற்பத்திப் பொருட்களை பாதுகாக்க குளிர்பதன, பாதுகாக்கும் வசதிகள் குறைவாக இருப்பதால் இடைத்தரகர்களை நம்ப வேண்டிய சூழல் உள்ளது. காலநிலை மாற்றத்தால் கொடிகளில் இலை சுருட்டல், ஈ, பூச்சித் தாக்குதல் பிரச்னைகளால் மகசூல் பாதிக்கிறது. மேலும் மூங்கில், மரக்கட்டைகளைக் கொண்டு தற்காலிக பந்தல் அமைப்பது சீக்கிரம் சேதமடைந்து விடுவதால் உறுதியான நிரந்தரக் கல் துாண் பந்தல் அமைக்க ஏக்கருக்கு ஆகும் செலவு விவசாயிகளுக்குப் பெரும் சுமையாக உள்ளது.
தற்போதைய உயர்வான சிமென்ட் துாண், இரும்புக் கம்பி, கூலி ஆட்களின் ஊதிய உயர்வை ஒப்பிடும்போது, அரசு வழங்கும் மானியத் தொகை முழுமையான செலவை ஈடுகட்ட போதுமானதாக இல்லை. எனவே மானியத் தொகையை உயர்த்த வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும் பந்தல் காய்கறிகளை அடிமாட்டு விலைக்கு விற்கும் நிலையை தவிர்ப்பதற்கும், மகசூலை நீண்ட நாட்கள் சேமிக்கவும் திண்டுக்கல் வட்டாரப் பகுதிகளில் போதிய குளிர்பதன, பதப்படுத்தும் கிட்டங்கிகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பந்தல் பயிர் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.