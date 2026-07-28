மாவட்டத்தில் வெளியே தெரியாத சுற்றுலா இடங்களுக்கு வெளிச்சம் கிடைக்குமா: வருவாய், வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க நடவடிக்கை தேவை
மாவட்டத்தில் வெளியே தெரியாத சுற்றுலா இடங்களுக்கு வெளிச்சம் கிடைக்குமா: வருவாய், வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க நடவடிக்கை தேவை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:35 AM
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கொடைக்கானல், சிறுமலை உள்ளிட்ட கோடை சுற்றுலாத் தலங்களும், பழநி பாதாள செம்பு முருகன் கோயில், திருமலைக்கேணி முருகன் கோயில், தாடிக்கொம்பு சவுந்திரராஜ பெருமாள் கோயில் என வரலாற்று சிறப்புமிக்க சிறந்த ஆன்மிகத் தலங்களும் நிறைய உள்ளன. இவை தவிர்த்து மாவட்டத்தில் வெளியே தெரியாத சுற்றுலாத் தலங்கள் ஏராளம் உள்ளன.
கொடைக் கானல், பழநி மலைப்பகுதிகள் மாவட்டத்திற்கு இயற்கையாக கிடைத்த கொடை. இதனை சுற்றிலும் சோத்துப்பாறை, மஞ்சளாறு, மருதா நதி, காமராஜர் நீர்த்தேக்கம், பரப்பலாறு, வரதமா நதி, பாலாறு பொருந்தலாறு, குதிரையாறு, அமராவதி, வைகை என 10 அணைக்கட்டுகள் உள்ளன. இயற்கை வளம், வனம் செழிப்பு என மாவட்டத்தின் அழகுத்தோட்டங்களாக விளங்கும் கொடைக்கானல், பழநி மலைப்பகுதிகளில் சுற்றுலாவுக்கான வசதிகள் குறைவாக இருப்பது வருத்தமளிக்கிறது.
கொடைக்கானல், பழநி என இரண்டு இடங்களை மட்டுமே மையப்படுத்தி குறுகிய வட்டத்துக்குள் சுற்றுலாவை அடக்குவது மாவட்டத்தின் மற்ற அழகியலை மதிப்பீடு செய்ய தவறுவதாக தோன்றுகிறது.எனவே சுற்றுலா மேம்பாட்டுக்கான நிதி ஒதுக்கி அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருவதோடு வெளியே தெரியாத புதிய சுற்றுலா இடங்களையும் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரவேண்டும்.
இதன் மூலம் மாவட்ட வருவாய் அதிகரிப்பதோடு அதிக சுற்றுலாப் பயணிகளையும் ஈர்க்க முடியும்.வன எல்லைக்குள் அல்லாமல் வருவாய் கிராம எல்லைகளுக்கு உட்பட்டே நிறைய மேகங்கள் தவழும் பள்ளத்தாக்குகள், தென்றல் வீசும் சமவெளிகள், வியூ பாயின்ட்கள் இருப்பதால் அவ்விடங்களை சுற்றுலாத் தலமாக மேம்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க எந்த தடையும் இருக்காது.
புதிய சுற்றுலாத் தலங்களை மேம்படுத்தும்போது வருவாய், உள்மாவட்ட உற்பத்தி திறன், வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும். சுற்றுலா சொர்க்க நகரமாக திண்டுக்கல் மாவட்டம் மாறும்.