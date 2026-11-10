ஆன்மிக நகரான பழநி மார்க்கமாக கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கப்படுமா: இரவு நேரங்களில் ரயில் சேவை இல்லாததால் அவதி
ஆன்மிக நகரான பழநி மார்க்கமாக கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கப்படுமா: இரவு நேரங்களில் ரயில் சேவை இல்லாததால் அவதி
UPDATED : நவ 07, 2026 05:09 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:57 PM
பழநி: பழநியில் இருந்து இரவு நேரங்களில் வாராந்திர ரயில்கள் தவிர பிற ரயில்கள் எதுவும் இயக்கப்படுவதால் பக்தர்கள், பயணிகள் அல்லல்படுவது தொடர்கிறது. இம்மார்க்கமாக கூடுதல் ரயில்களை இயக்க தென்னக ரயில்வே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பழநி முருகன் கோயிலுக்கு வெளி மாவட்டம், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருகின்றனர். விடுமுறை நாட்கள், தைப்பூசம், பங்குனி உத்திரம் போன்ற விசேஷ நாட்களில் பக்தர்கள் வருகை அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இக்கோயிலில் தினமும் இரவு 7:00 மணிக்கு தங்கரத புறப்பாடு நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்கும் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்து விட்டு இரவே சொந்த ஊருக்கு திரும்ப விரும்புகின்றனர். ஆனால் இரவு நேரத்தில் போதிய பஸ் வசதி இல்லாததால் பல மணி நேரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. அதேநேரத்தில் இங்கிருந்து ரயில் வசதியும் இல்லாததால் பக்தர்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
பழநிக்கு மீட்டர் கேஜில் இருந்து பிராட் கேஜாக தண்டவாளம் மாற்றப்பட்டபோது ஏற்கனவே இயக்கப்பட்ட அனைத்து ரயில்களும் நிறுத்தப்பட்டன. தற்போது பழநி மார்க்கமாக 18 ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதில் 8 தினசரி ரயில்கள். இவை போதுமானதாக இல்லாததால் மீட்டர் கேஜாக இருந்தபோது இயக்கிய ரயில்களை மீண்டும் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பழநி மார்க்கமாக திங்களன்று திருநெல்வேலி- மேட்டுப்பாளையம், வெள்ளி, ஞாயிறு ஆகிய கிழமைகளில் துாத்துக்குடி- மேட்டுப்பாளையம் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த ரயில்களை தினசரி ரயில்களாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பாலக்காடு ராமேஸ்வரம், கோயம்புத்துார் ராமேஸ்வரம், கோயம்புத்துார் கொல்லம், கோயம்புத்துார் துாத்துக்குடி, பழநி தாம்பரம், பழநி -மயிலாடுதுறை மற்றும் திருப்பதி, திருச்சி, கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை ஆகிய நகரங்களுக்கு புதிய ரயில்களை இயக்க வேண்டும். பழநி வழியே செல்லும் பாலக்காடு-, திருச்செந்துார் ரயிலில் முன்பதிவு வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பழநி மார்க்கமாக வாராந்திர ரயில்கள் வரும் நாட்கள் தவிர இரவு 10:00 முதல் காலை 6:00 மணி வரை ரயில் சேவை எதுவும் இல்லை. எனவே இரவு நேர ரயில்களை இயக்க வேண்டும். இதன் மூலம் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களும், பிற காரணங்களுக்காக வருபவர்களும் இரவு நேரத்தில் அல்லல்படுவது தவிர்க்கப்படும்.
தீபாவளியை பண்டிகையை முன்னிட்டு கோயம்புத்துார் திண்டுக்கல் இடையே நேற்றும், இன்றும் இயக்கப்படும் மெமு ரயிலை திருச்சி வரை நீட்டிக்க வேண்டும். ஜனவரி மாதம் பொங்கல் விடுமுறை வரை இந்த ரயிலை தொடர்ந்து இயக்குவதற்கு தென்னக ரயில்வே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.