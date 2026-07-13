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அய்யலுாரில் விபத்து பகுதிக்கு விடிவு ஏற்படுமா

அய்யலுாரில் விபத்து பகுதிக்கு விடிவு ஏற்படுமா

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:55 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:55 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:32 PM

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வடமதுரை:அய்யலுார் வண்டி கருப்பண சுவாமி கோயில் முன் செல்லும் நான்குவழிச்சாலையில் அடிக்கடி விபத்துகள் நடப்பதால் அப்பகுதியில் சர்வீஸ் ரோடு அமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை முன்வர வேண்டும்.

திண்டுக்கல் - திருச்சி நான்கு வழிச்சாலையில் அய்யலுார் அடுத்த தங்கம்மாபட்டியில் வண்டி கருப்பண சுவாமி கோயில் உள்ளது. தற்போது ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்றப்பட்டு பரம்பரை தர்மகர்த்தாவுடன் இணைந்து செயல் அலுவலரும் பொறுப்பாளராக இருந்து நிர்வாகம் நடக்கிறது.

வாகனங்களுக்கு விபத்து ஏற்படாமல் காக்கும் தெய்வமாக சுற்றுப்பகுதி மாவட்டங்களை சேர்ந்த பக்தர்களால் வணங்கப்படும் அய்யலுார் வண்டி கருப்பண சுவாமி கோயிலுக்கு பக்தர்கள் வருகை அதிகம். புதிய வாகனங்கள் வாங்குவோரும், வாகனங்களை இயக்குவோரும் ஆண்டிற்கு ஒருமுறை இங்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இதனால் எப்போதும் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகம் இருக்கும்.

அதோடு வாகனங்களில் செல்வோர் ரோட்டிலேயே காசுகளை எறிந்தும், தேங்காய்களை உடைத்து செல்வர். இவ்வழியே செல்வோர் வழிபடும் நோக்கில் திடீரென தங்கள் வாகனங்களை ரோட்டிலே நிறுத்தும் நிலையில் பின்னால் ஏதேனும் வாகனம் வந்தால் விபத்தாக மாறுகிறது. இங்கு பக்தர்களும், இதர பொதுமக்களும் விபத்தில் சிக்காமல் பாதுகாக்க ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையும், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையமும் இப்பகுதியில் சர்வீஸ் ரோடு அமைக்க அக்கறையுடன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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-சதீஸ்குமார், மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர், ஹிந்து முன்னணி, அய்யலுார்:

-இக்கோயில் வழியே திண்டுக்கல் - திருச்சி நான்கு வழிச்சாலையை கடந்து செல்லும் வாகனங்கள் தரிசனத்திற்காக திடீரென நிறுத்தும்போது பின்னால் வரும் வாகனங்கள் மோதி விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன.

இதை தவிர்க்க கோயில் அருகில் நான்குவழிச்சாலையில் இருபக்கமும் வாகனங்கள் ஒதுங்கி நின்று செல்ல வசதியாக ஒதுங்கு தளம் அமைக்க வேண்டும். கோயிலுக்கு வரும் வாகனங்களுக்கு வரி வசூல் செய்தாலும் எல்லா வாகனங்களையும் கோயில் அருகில் கொண்டு செல்வதில் சிக்கல் இருக்கிறது. இதனால் ரோட்டோரமே வாகனங்கள் நிறுத்தப்படும் நிலை உள்ளது. விழாக்காலங்களில் ரோடு விபத்து ஆபத்து பல மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

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மோகன்குமார், சமூக ஆர்வலர், கொம்பேரிபட்டி:

கோயிலுக்கு பக்தர்கள் மூலம் அதிக வருமானம் சேர்ந்திருந்தாலும் இப்பகுதியில் நடக்கும் ரோடு விபத்துகளை தடுக்க உருப்படியான எந்தவொரு முயற்சியும் ஹிந்து சமய அறநிலைய துறையினரால் எடுக்கப்படவில்லை. 2010ல் நான்கு வழிச்சாலையாக மாறிய பின் ஏராளமான விபத்துகள் நடந்துள்ளன. இதே பகுதி நான்கு வழிச்சாலையில் இருந்து தேவாங்கு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மையத்திற்கும் ரோடு பிரிந்து செல்கிறது. தனியார் கல்லுாரி, மின்வாரிய அலுவலகம், தனியார் மதுபானக்கடை உள்ளிட்டவை செயல்படும் நிலையில் விபத்து வாய்ப்புகள் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

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தீர்வு:

பல மாவட்டங்களை சார்ந்த பக்தர்கள் தங்கள் வாகனங்களுடன் இங்கே வழிபட வருகின்றனர். இந்தியாவின் முதல் தேவாங்கு சரணாலயத்தின் நுழைவாயிலாகவும், சூழல் சுற்றுலா மையமாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ள தேவாங்கு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மையத்திற்கான ரோடும் இதே பகுதியில் பிரிந்து செல்கிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த நிலையை காட்டிலும் தற்போது விபத்துகள் அதிகளவில் நடக்கும் இடமாக மாறியுள்ளது.

இங்கு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கான ரோடு பிரியும் இடத்தில் இருந்து வண்டி கருப்பண சுவாமி கோயில் பகுதிக்கு முன்பாக வரை இருபுறமும் 200 மீட்டர் துாரத்திற்கு நான்கு வழிச்சாலையோரம் சர்வீஸ் ரோடுகள் அமைப்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும்.

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