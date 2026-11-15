/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/மின்சாரம் தாக்கி பெண் பலி
UPDATED : நவ 14, 2026 07:58 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:54 PM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அருகே அன்னை நகர் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமை சேர்ந்தவர் சுகந்தினி 48.
இவர் குளிப்பதற்காக வீட்டில் உள்ள குளியலறையில் வாட்டர் ஹீட்டரை போட்டபோது எதிர்பாராதவிதமாக மின்சாரம் தாக்கியது. மயங்கி விழுந்த அவரை மீட்டு திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள், சுகந்தினி ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். தாலுகா இன்ஸ்பெக்டர் புகழேந்தி, எஸ்.ஐ.,சக்திவேல் விசாரிக்கிறனர்.