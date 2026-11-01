/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ஏ.டி.எம்.,மில் பெண்ணிடம் பணமோசடி
UPDATED : அக் 31, 2026 07:26 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:24 PM
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வத்தலக்குண்டு: நிலக்கோட்டை சி.புதுாரை சேர்ந்த லிங்கம்மாள் 45, அங்குள்ள ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கிக்கிளை ஏ.டி.எம்.,மில் பணம் எடுக்க சென்றார்.
ஆனால் இயந்திரத்தில் இருந்து பணம் வரவில்லை. அவருக்கு உதவிய வாலிபர் பணம் எடுத்து தருவதுபோல் முயற்சி செய்து, பணம் வரவில்லை என லிங்கமாளை அனுப்பிவிட்டார். சிறிது நேரத்தில் லிங்கம்மாள் அலைபேசிக்கு ரூ.40 ஆயிரம் பணம் எடுத்ததாக குறுந்தகவல் வந்தது. புகாரில் வத்தலக்குண்டு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.