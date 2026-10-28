/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/மின்சாரம் தாக்கி பெண் தொழிலாளி பலி
ADDED : அக் 25, 2026 06:56 PM
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திண்டுக்கல்:
திண்டுக்கல் அருகே முள்ளிப்பாடி கோடாங்கி நாயக்கன்பட்டி மேற்குத் தெரு கூலித்தொழிலாளி அங்கமுத்து 45.
இவரது மனைவி சித்ரா 42. தனியார் மில் கூலித் தொழிலாளி. தொடர் கனமழை காரணமாக இவரது வீட்டின் அருகே மின் ஒயர் செல்லும் இரும்பு கம்பியில் மின்கசிவு ஏற்பட்டது. இதை அறியாத சித்ரா இன்று (அக்.,25) இரும்புக் கம்பியை தொட்ட போது, மின்சாரம் தாக்கி துாக்கி வீசப்பட்டார். படுகாயம் அடைந்த அவரை, அருகில் இருந்தவர்கள் உதவியுடன் மீட்ட குடும்பத்தினர் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். பரிசோதனை செய்த டாக்டர்கள் சித்ரா ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.