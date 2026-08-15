காலி குடங்களுடன் பெண்கள் தர்ணா

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM
எரியோடு, ஆக.15-
குடிநீர் வழங்கக்கோரி எரியோடு பேரூராட்சி அலுவலகம் முன் பெண்கள் காலி குடங்களுடன் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
எரியோடு மீனாட்சிபுரம் பகுதியில் சமீபமாக குறைந்தளவே குடிநீர் சப்ளை நடக்கிறது. கடந்த 5 நாட்களாக குடிநீர் சப்ளை இல்லாததால் அதிருப்தியான அப்பகுதி பெண்கள் நேற்று காலி குடங்களுடன் பேரூராட்சி அலுவலகம் முன் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். அவர்களுடன் தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரிய உதவி பொறியாளர் பிரியா, எரியோடு எஸ்.ஐ., பாலசுப்பிரமணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
பொறியாளர் கூறுகையில், ‘வெள்ளியணை பகுதியில் காவிரி குடிநீர் மெயின் உடைப்பு ஏற்பட்டதால் இடையில் 2 நாட்கள் சப்ளை வரவில்லை. இனி வழக்கம் போல பேரூராட்சிக்கு தினமும் 2.60 லட்சம் லிட்டர் காவிரி நீர் சப்ளை செய்யப்படும். குடிநீர் வினியோகம் சீராகும்’ என்றார். இதையேற்ற பெண்கள் கலைந்து சென்றனர்.