மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் உழைப்பு சுரண்டல் :பணி பாதுகாப்பு, காப்பீடு கோரும் குரல்கள்
மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் உழைப்பு சுரண்டல் :பணி பாதுகாப்பு, காப்பீடு கோரும் குரல்கள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:36 AM
திண்டுக்கல்; மாவட்டத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி, உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஒப்பந்த ஊழியர்களாக பணிபுரியும் மகளிர் சுயஉதவிக்குழு பெண்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு வழங்குவதோடு விபத்து, அவசரக்காலங்களில் உதவிடும் வகையில் பங்களிப்புடன் கூடிய காப்பீடு திட்டம் செயல்படுத்த வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முதுகெலும்பாக விளங்குபவர்கள் மகளிர் சுயஉதவிக்குழு பெண்கள். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், கிராம ஊராட்சிகளில் துாய்மைப்பணி, சத்துணவுத்திட்டம், கொசு ஒழிப்பு, சுகாதாரம் துவங்கி கணக்கெடுப்பு வரை அனைத்துப் பணிகளிலும் மகளிர் சுயஉதவிக்குழு பெண்கள் ஆற்றும் பங்களிப்பு அளப்பரியது. ஆனால் இவர்களின் உழைப்பு சுரண்டப்படுவதாகவும் எவ்வித பணி பாதுகாப்பும் இன்றி நடத்தப்படுவதாகவும் பரவலான குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது.
தினக்கூலி மாவட்டத்தில் மாநகர், நகராட்சிகளில் 70 முதல் 100 பேர், பேரூராட்சி, ஊராட்சிகளில் 50 பேர், சிறிய கிராமங்களில் குறைந்தபட்சம் 30 பேர் என பல்வேறு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களை சேர்ந்த பெண்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி அமர்த்தப்படுகின்றனர்.
இவர்களுக்கு நாளொன்றுக்கு தோராயமாக ரூ.700 முதல் 750 வரை தினக்கூலியாக வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட துறைசார்ந்த பணிகள் என்றல்லாமல் அரசுத்துறை சார்ந்த பல்வேறு வேலைகளையும் இழுத்துப் போட்டுச் செய்கின்றனர்.
சொந்த செலவில் சிகிச்சை இவர்கள் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் பணி பாதுகாப்பு இன்மை. தற்காலிக அல்லது ஒப்பந்த ஊழியர்களாக பணி அமர்த்தப்படுவதால் இவர்களுக்கான சட்டபூர்வ உரிமைகள் எதுவும் வழங்கப்படுவதில்லை. பணியின் போது ஏதேனும் அசம்பாவிதங்கள் நடந்தாலோ, விபத்து ஏற்பட்டு படுகாயம் அடைந்தாலோ அதற்கான சிகிச்சைச் செலவு, மருத்துவப் பொறுப்பையோ அரசிடமிருந்து பெறுவதற்கு எந்தவித சட்டரீதியான வழிமுறைகளும் இல்லை.களப்பணிகளில் காயம் ஏற்பட்டால் சொந்தச் செலவில் சிகிச்சை பெற வேண்டிய அவல நிலை உள்ளது. இதனால் வாங்கும் சொற்பக் கூலியும் மருத்துவத்திற்கே செலவாகி, குடும்பங்கள் கடனாளியாக மாறும் சூழல் ஏற்படுகிறது. எவ்வித உத்தரவாதமும் இன்றி தினசரி ஆபத்துகளுக்கு இடையே வேலை செய்வதால் இவர்கள் எழுதப்படாத அடிமைகளாக வேலை செய்கின்றனர்.
காப்பீடு திட்டம் எனவே அவசரகால மருத்துவச் செலவுகள், விபத்து சிகிச்சைச் செலவுகளைச் சமாளிக்கும் வகையில் அரசு, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பங்களிப்புடன் கூடிய பிரத்யேக காப்பீட்டுத் திட்டத்தை அவர்களுக்கு அமல்படுத்த வேண்டும். அபாயகரமான பணிகளில் ஈடுபடும் போது தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வழங்குவதோடு விபத்து கால இழப்பீட்டுக்கான சட்டப்பூர்வ நெறிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும். எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு இ.பி.எப்., அல்லது சிறு சேமிப்புத் திட்டங்கள் போன்ற சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை நீட்டிக்க வேண்டும்.பெண் சமுதாயத்தின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை பேசும் அரசு, தற்காலிகமாகப் பணிபுரியும் இந்தப் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும், உயிருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்க காப்பீட்டுத் திட்டங்களை உடனே செயல்படுத்த முன்வர வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.