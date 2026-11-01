/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ஐவர்மலையில் யோக சாதனை
UPDATED : அக் 31, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:14 PM
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நெய்க்காரபட்டி: பழநி நெய்க்காரப்பட்டி பி.ஆர்.ஜி.,வேலப்ப நாயுடு மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் உலக சாதனைக்காக யோகாசனங்கள் செய்யும் நிகழ்ச்சி ஐவர்மலை பகுதியில் நடந்தது.
இப்பள்ளியின் 8ம் வகுப்பு மாணவர்கள் நகுலன், மேகவர்ணிகா, ரேணுஷ்கா ஆகியோர் மலைப்படிகளில் நின்றபடி சூர்யநமஸ்காரம், பூரண மச்சாசனம், கந்தபீடாசனம் உள்ளிட்ட 275 யோகாசனங்களை செய்து அசத்தினர். இதனை பெங்களூருவை சேர்ந்த குளோபல் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அமைப்பின் அலுவலர் ரவிச்சந்திரன் பதிவு செய்தார்.
சாதனை புரிந்த மாணவர்களை தாளாளர் ரஞ்சிதம், செயலாளர் கிரிநாத், மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர் ராஜ்மோகன், பவிதா ஆகியோர் பாராட்டினர்.