மேட்டு பாத்தி அமைத்து காய்கறி பயிர்களை பாதுகாக்கலாம்
மேட்டு பாத்தி அமைத்து காய்கறி பயிர்களை பாதுகாக்கலாம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:24 PM
திண்டுக்கல்: ‘காய்கறி பயிரிடும் விவசாயிகள் நிலத்தில் மேட்டு பாத்தி அமைத்து பருவமழையால் ஏற்படும் பயிர் சேதத்தை தவிர்க்கலாம்’ என தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குனர் காயத்ரி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.
அவர் கூறியுள்ளதாவது:
விவசாயத் தோட்டங்களில் காய்ந்த, பட்டுப்போன மரக்கிளைகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். மரங்களை காக்க கவாத்து செய்ய வேண்டும். தோட்டத்தில் தேவையான வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். தொழுஉரம் இட வேண்டும். காய்கறி பயிரிடும் விவசாயிகள் அதிக அளவில் நீர் தேங்காதவாறு மேட்டு பாத்தி அமைத்து சொட்டு நீர்ப்பாசனத்தை பயன்படுத்தி பயிர் சேதத்தை குறைக்கலாம்.
ஈரப்பதத்தால் ஏற்படும் பூஞ்சான் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த டிரைகோடெர்மா விரிடி, சூடோமோனாஸ் உள்ளிட்ட பூஞ்சாண உயிரியல் கொல்லி மருந்துகளை வேர்ப்பகுதியில் இடலாம். வாழையில் காற்றினால் பாதிப்பு ஏற்படும் பகுதிகளில் மரத்தின் அடியில் மண் அணைக்க வேண்டும். வயலில் வடிகால் வசதி அமைப்பதோடு 75 சதவீதத்திற்கு மேல் முதிர்ந்த தார்களை அறுவடை செய்துவிட வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு தோட்டக்கலை துறை அலுவலகங்களை நேரில் அணுகலாம் என்றார்.