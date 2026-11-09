கைகளில் வெடித்த பட்டாசு துண்டானது வாலிபரின் விரல்கள்
கைகளில் வெடித்த பட்டாசு துண்டானது வாலிபரின் விரல்கள்
ADDED : நவ 08, 2026 05:42 PM
நத்தம்: தீயணைப்புத்துறையினர், போலீசார், பெற்றோரின் எச்சரிக்கையையும் மீறி கைகளில் பட்டாசுகளை வைத்து வெடித்ததால் திண்டுக்கல் மாவட்டம் காய்கறி கடை ஊழியரின் வலது கை வீரல்கள் 2 துண்டாகி தொங்கிய நிலையில் தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளார்.
திண்டுக்கல் நத்தம் தாலுகா ஆவிச்சிபட்டி சங்கர் 47. மகன் தினேஷ்வரன் 22. காய்கறி கடை ஊழியர். நேற்று (நவ.,7) நள்ளிரவு இவர் பகவதி அம்மன் கோயில் அருகே கையில் பட்டாசுகளை வைத்து, வெடித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக பட்டாசு வெடித்ததில் அவரது வலது கையின் ஆட்காட்டி விரல், நடுவிரல் துண்டாகி ரத்தம் வெளியேறிய நிலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு நத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர் அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளார். நத்தம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.