3 டூவீலர்கள் மோதி விபத்து வாலிபர் பலி: 3 பேர் காயம்
3 டூவீலர்கள் மோதி விபத்து வாலிபர் பலி: 3 பேர் காயம்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:20 PM
வடமதுரை: வடமதுரை அருகே 3 டூவீலர்கள் விபத்தில் சிக்கி வாலிபர் இறந்தார். 3 பேர் காயமடைந்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை கரடிப்பட்டியை சேர்ந்த முத்துகிருஷ்ணன் 40, தனது மனைவி செல்வியுடன் டூவீலரில் வடமதுரை – ஒட்டன்சத்திரம் ரோட்டில் தென்னம்பட்டி ஆயில் மில் அருகில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது பின்னால் கோவிலுார் ஆர்.கோம்பை தங்கம்மாபட்டி அருண்குமார் 24, ஓட்டி வந்த டூவீலர் முந்தி சென்றபோது எதிரே கொடைரோடு நாகையகவுண்டன்பட்டி சுரேஷ் 26, ஓட்டி வந்த டூவீலர் மீது மோதியது.
விபத்தில் சுரேஷின் டூவீலர் முத்துகிருஷ்ணன் தம்பதி சென்ற டூவீலர் மீது மோதியது. விபத்தில் அருண்குமார் சம்பவ இடத்தில் இறந்தார். படுகாயமடைந்த மற்ற மூவரும் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். வடமதுரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.