-சென்னிமலையில் தொடங்கிய 4 வழிச்சாலை பணி முதல்வர் வருகையால் நடப்பதாக சந்தேகம்
-சென்னிமலையில் தொடங்கிய 4 வழிச்சாலை பணி முதல்வர் வருகையால் நடப்பதாக சந்தேகம்
ADDED : நவ 02, 2026 06:08 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலை
பகுதியில் ஆறு மாதமாக முடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சாலை
விரிவாக்கப்பணி, நேற்று திடீரென தொடங்கியுள்ளது.
முதல்வர் விஜய்
பெருந்துறை தொகுதிக்கு நாளை வரும் நிலையில் இந்தப்பணியை
ஆரம்பித்துள்ளது, மக்கள் மத்தியில் பல்வேறு கேள்வியை
எழுப்பியுள்ளது.
பெருந்துறை-சென்னிமலை வழியாக காங்கேயம்
செல்லும் சாலை, பெருந்துறையில் இருந்து சென்னிமலை அருகே அத்திக்காடு
வரை நான்கு வழிச்சாலையாக அமைக்க, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் முடிவு
செய்து, 65 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கடந்த பிப்., மாதம் பணி
தொடங்கியது. சட்டசபை தேர்தல் முடிந்து ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில்
சாலை விரிவாக்கப்பணி நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள்
அவதிக்கு ஆளாகினர்.
இந்நிலையில் விரிவாக்கப்பணி சென்னிமலை அருகே வாய்க்கால்புதுார் பகுதியில் நேற்று தொடங்கியது.
இதுகுறித்து
மக்கள் கூறியதாவது: சாலையின் குறுக்கே பாலம் அமைக்கும் பணிகளை ஆறு
மாதங்களாக நிறுத்தப்பட்டதால் மக்கள் அவதிப்பட்டனர். முதல்வர் விஜய்
பெருந்துறைக்கு நாளை வருகிறார்.
இதனால் சென்னிமலையை சேர்ந்த
பல்வேறு அமைப்பினர், நிறுத்தப்பட்ட சாலை விரிவாக்கப்பணி குறித்து
முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்வதாக அறிவித்திருந்தனர். இதை
தொடர்ந்து சாலை விரிவாக்க பணிகளை தொடங்கி இருக்கலாம் என தெரிகிறது.
அவர் வந்து சென்ற பிறகு பணி நடக்குமா அல்லது நடக்காதா என்பதுதான்
எங்கள் கவலையாக உள்ளது. இவ்வாறு கூறினர்.