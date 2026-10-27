ஜி.ஹெச்.,ல் காய்ச்சலுக்கு தனிவார்டு 71 படுக்கைகளில் 64 பேர் 'அட்மிட்'
ஜி.ஹெச்.,ல் காய்ச்சலுக்கு தனிவார்டு 71 படுக்கைகளில் 64 பேர் 'அட்மிட்'
ADDED : செப் 30, 2026 05:25 AM
ஈரோடு; ஈரோடு மாவட்டத்தில் சாதாரண காய்ச்சல், வைரஸ் காய்ச்சல், மலேரியா, டெங்கு, உண்ணி காய்ச்சல், சளி, இருமல் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் அரசு மருத்துவமனை உட்பட தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் இதற்காக சிகிச்சை பெறுவோர் அதிகரித்துள்ளனர்.
ஈரோடு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோரில் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் காய்ச்சல் இருந்தால், டெங்கு, மலேரியா பரிசோதனை செய்யப்படுகி-றது. அக்காய்ச்சல் உறுதியானால், உள் நோயா-ளியாக அனுமதிக்கப்பட்டு அதற்கான பிரத்யேக வார்டில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கின்றனர்.இதுபற்றி அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் கூறி-யதாவது: ஈரோடு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் காய்ச்சலுக்கு தனி வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்கள், பெண்கள், குழந்-தைகளுக்கு என தனிப்பிரிவாக, 71 கொசு வலை-களுடன் கூடிய படுக்கை தயார் நிலையில் உள்-ளன. அதில், 64 பேர் மலேரியா, டெங்கு பாதித்தோர் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெறு-கின்றனர். இவ்வாறு கூறினர்.