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ஐ.டி.பி.ஐ., வங்கி ஊழியர்கள் 2ம் நாளாக வேலை நிறுத்தம்
ஐ.டி.பி.ஐ., வங்கி ஊழியர்கள் 2ம் நாளாக வேலை நிறுத்தம்
ADDED : நவ 04, 2026 07:42 AM
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ஈரோடு:அரசு
வங்கியான ஐ.டி.பி.ஐ., வங்கியை, தனியாருக்கு விற்கும் முயற்சி
நடக்கிறது. இதை கண்டித்து வங்கியின் நிரந்தர ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஈரோடு,
கோபியில் ஐ.டி.பி.ஐ., வங்கி கிளைகளில் செயல்படும் நிரந்தர ஊழியர்கள்,
2ம் நாளாக நேற்றும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து
வங்கி ஊழியர் சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் 2,400 வங்கி
ஊழியர்கள் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணி செய்தனர். ஐ.டி.பி.ஐ., வங்கி
பங்குகளை தனியாருக்கு விற்பனை செய்ய கூடாது என்ற கோரிக்கையை
வலியுறுத்தினோம். இவ்வாறு கூறினர்.