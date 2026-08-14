ஆர்.டி.வணிகவியல் தொழில்முறை கல்வி கல்லுாரியில் தொடக்க விழா
ஆர்.டி.வணிகவியல் தொழில்முறை கல்வி கல்லுாரியில் தொடக்க விழா
ADDED : ஆக 13, 2026 06:09 AM
ஈரோடு:விஜயமங்கலம்
-பெருந்துறை பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆர்.டி வணிகவியல் மற்றும்
தொழில்முறை கல்வி கல்லுாரியில், 2026--27 கல்வியாண்டு தொடக்க விழா
நடந்தது.
கல்லுாரியில் வழங்கப்படும் பி.காம் படிப்பு சிஏ/சிஎம்ஏ
தொழில்முறை பயிற்சியுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்று ஆண்டு
பட்டப்படிப்புடன் மட்டுமின்றி, தொழில்முறை பாதையில் முன்னேறும்
வகையில், தகுதி பெற்ற தொழில் வல்லுனர்களாக மாணவர்களை
தயார்படுத்துவதே கல்லுாரியின் நோக்கம். சிஏ ஜி.வி. ரவிக்குமார்
பேசுகையில், படிப்பின் முக்கியத்துவம், வேலைவாய்ப்பு குறித்து
விளக்கினார். சிஏ முடித்தால் ஆடிட்டர் மட்டுமே ஆக முடியும் என்ற
பொதுவான எண்ணத்தை மாற்றும் வகையில், நிதி, வரி விதிப்பு, வங்கி, ஆலோசனை,
மேலாண்மை உள்ளிட்ட, 20-க்கும் மேற்பட்ட தொழில்முறை வாய்ப்புகளை
மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்.
கல்லுாரி முதல்வர்
செந்தில்குமார் வரவேற்றார். கல்லுாரி தலைவர் விஜயகுமார் சிறப்பு
விருந்தினர்களை கவுரவித்தார். ஜி.எஸ்.டி. பி. மணிகண்டன் பேசுகையில்,
சிஏ/சிஎம்ஏ போன்ற தொழில்முறை படிப்புகளில் வெற்றி பெற அறிவாற்றலை விட
ஒழுக்கம், முயற்சி மற்றும் சரியான வழிகாட்டுதல் முக்கியம் என்றார்.
தலைவர்
விஜயகுமார் பேசுகையில், கட்டடம் மட்டுமே புதியது; கல்வி அனுபவம்
புதியதல்ல என குறிப்பிட்டு பேசினார். பெற்றோர்கள், மாணவர்கள்
பங்கேற்றனர்.