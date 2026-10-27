கு.மா.வாரிய குடியிருப்புவாசிகள் மறியல் உத்தரவாதம் கேட்கும் மக்கள்; காலம் கடப்பதால் அச்சம்
கு.மா.வாரிய குடியிருப்புவாசிகள் மறியல் உத்தரவாதம் கேட்கும் மக்கள்; காலம் கடப்பதால் அச்சம்
ADDED : அக் 27, 2026 05:43 AM
ஈரோடு: வீடு வழங்குவதை உறுதி செய்யாமல் வீட்டை காலி செய்ய, அதிகாரிகள் வலியுறுத்துவதை கண்டித்து, குடியிருப்புவாசிகள் ஈரோட்டில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
ஈரோடு மாநகராட்சியில் குயவன் திட்டு, நட-ராஜா தியேட்டர் உள்ளிட்ட மூன்று இடங்களில் குடிசை மாற்று வாரியத்தின் அடுக்குமாடி குடியி-ருப்பில், 386 வீடுகள் உள்ளன.இதில் வீடுகள் இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்-பதால், காலி செய்யுமாறு குடிசை மாற்று வாரியம் பலமுறை அறிவுறுத்தியும் குடியிருப்புவாசிகள் காலி செய்யவில்லை. ஏனெனில் இதே இடத்தில் வீடு கட்டித்தர வேண்டும் என்பதும், அதுவரை மாற்றிடம் அல்லது இடைக்கால நிவாரணம் வேண்டும் என்பதும் அவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
இந்நிலையில் மரப்பாலம் நால்ரோட்டில் நேற்று காலை, 9:30 மணியளவில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புவாசிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்-டனர். இவர்களுக்கு ஆதரவாக அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினரும் வந்தனர்.
அடுக்குமாடி குடியிருப்புவாசிகள் கூறியதாவது: எங்களை சித்தோட்டை அடுத்த நல்லகவுண்டன்-பாளையம் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு செல்ல அதிகாரிகள் அறிவுறுத்துகின்றனர். இதற்காக வீடுகளில் நோட்டீசும் ஒட்டியுள்ளனர். அவ்வாறு சென்றால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும். எங்க-ளுக்கு மீண்டும் இங்கேயே வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டும். எங்களுக்கு வீடு கிடைக்காது என்-பதால் மாற்று ஏற்பாட்டை அரசு செய்து தர வேண்டும். இடைக்கால நிவாரண தொகையை வழங்க வேண்டும். அதன் பிறகே அடுக்குமாடி குடியிருப்பை இடிக்க வேண்டும். கோரிக்கையை ஏற்காவிட்டால் வீட்டை காலி செய்ய மாட்டோம். இவ்வாறு கூறினர். ஈரோடு தாசில்தார் கவிதா பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். மாற்றிடம் வழங்கு-வது குறித்து கலெக்டருடன் பேசி உரிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கவே, ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு பின் மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.
இடியும் அபாயம்
குயவன் திட்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு எந்த நேரத்திலும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. தொடர் மழை பெய்யும் நிலையில், அதற்கான சாத்தியக்கூறும் அதிகமாக உள்ளது. குடியிருப்பு-வாசிகளுக்கு இது தெரிந்தாலும், காலி செய்து சென்று விட்டால், வேறிடத்தில் தொகை செலுத்தி வசிப்பது கடினம் என்பதால், உயிரை துச்சமாக மதித்து குடியிருப்புகளில் வாழ்க்-கையை நகர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளா-கியுள்ளனர்.
ஈரோடு, அக். 27
வீடு வழங்குவதை உறுதி செய்யாமல் வீட்டை காலி செய்ய, அதிகாரிகள் வலியுறுத்துவதை கண்டித்து, குடியிருப்புவாசிகள் ஈரோட்டில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
ஈரோடு மாநகராட்சியில் குயவன் திட்டு, நட-ராஜா தியேட்டர் உள்ளிட்ட மூன்று இடங்களில் குடிசை மாற்று வாரியத்தின் அடுக்குமாடி குடியி-ருப்பில், 386 வீடுகள் உள்ளன.
இதில் வீடுகள் இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்-பதால், காலி செய்யுமாறு குடிசை மாற்று வாரியம் பலமுறை அறிவுறுத்தியும் குடியிருப்புவாசிகள் காலி செய்யவில்லை. ஏனெனில் இதே இடத்தில் வீடு கட்டித்தர வேண்டும் என்பதும், அதுவரை மாற்றிடம் அல்லது இடைக்கால நிவாரணம் வேண்டும் என்பதும் அவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
இந்நிலையில் மரப்பாலம் நால்ரோட்டில் நேற்று காலை, 9:30 மணியளவில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புவாசிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்-டனர். இவர்களுக்கு ஆதரவாக அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினரும் வந்தனர்.
அடுக்குமாடி குடியிருப்புவாசிகள் கூறியதாவது: எங்களை சித்தோட்டை அடுத்த நல்லகவுண்டன்-பாளையம் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு செல்ல அதிகாரிகள் அறிவுறுத்துகின்றனர். இதற்காக வீடுகளில் நோட்டீசும் ஒட்டியுள்ளனர். அவ்வாறு சென்றால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும். எங்க-ளுக்கு மீண்டும் இங்கேயே வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டும். எங்களுக்கு வீடு கிடைக்காது என்-பதால் மாற்று ஏற்பாட்டை அரசு செய்து தர வேண்டும். இடைக்கால நிவாரண தொகையை வழங்க வேண்டும். அதன் பிறகே அடுக்குமாடி குடியிருப்பை இடிக்க வேண்டும். கோரிக்கையை ஏற்காவிட்டால் வீட்டை காலி செய்ய மாட்டோம். இவ்வாறு கூறினர். ஈரோடு தாசில்தார் கவிதா பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். மாற்றிடம் வழங்கு-வது குறித்து கலெக்டருடன் பேசி உரிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கவே, ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு பின் மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.
இடியும் அபாயம்
குயவன் திட்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு எந்த நேரத்திலும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. தொடர் மழை பெய்யும் நிலையில், அதற்கான சாத்தியக்கூறும் அதிகமாக உள்ளது. குடியிருப்பு-வாசிகளுக்கு இது தெரிந்தாலும், காலி செய்து சென்று விட்டால், வேறிடத்தில் தொகை செலுத்தி வசிப்பது கடினம் என்பதால், உயிரை துச்சமாக மதித்து குடியிருப்புகளில் வாழ்க்-கையை நகர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளா-கியுள்ளனர்.