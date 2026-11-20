பு.புளியம்பட்டியில் 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் சின்னவெங்காயம் ரூ.200க்கு விற்பனை
பு.புளியம்பட்டியில் 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் சின்னவெங்காயம் ரூ.200க்கு விற்பனை
ADDED : நவ 20, 2026 03:45 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி:புன்செய்புளியம்பட்டி வார சந்தையில், சின்னவெங்காயம், கிலோ 200 ரூபாய் வரை
விற்பனையானது.
சத்தியமங்கலம்,பவானிசாகர் சுற்றுப்புற பகுதிகளில், போதிய மழை இல்லாததால் விவசாயிகள் அதிகளவில் சின்ன வெங்காயம் நடவு செய்ய முன்வரவில்லை. இதனால் தற்போது சந்தைக்கு சின்ன வெங்காயம் வரத்து குறைவாக விற்பனைக்கு வருவதால், விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது.
கடந்த மாத துவக்கத்தில் ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம், 120 முதல், 140 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. தீபாவளிக்கு முன், 160 ரூபாயாக விலை உயர்ந்தது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது மொத்த விலையில் ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம், 180 ரூபாய்க்கும், சில்லரை விலையில் கிலோ, 200 ரூபாய் வரையிலும் விற்பனையாகிறது.
கடந்த 2023ம் ஆண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ, 180 ரூபாய்க்கு விற்றது தான் அதிகபட்ச விலை ஆக இருந்தது. தற்போது, 200 ரூபாயாக புதிய உச்சம் தொட்டுள்ளது.