சென்னிமலை கோவில் வளாகத்தில் 1 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவு சேகரிப்பு
சென்னிமலை கோவில் வளாகத்தில் 1 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவு சேகரிப்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:18 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலை
மலைக்கோவில் வளாகத்தில் துாய்மைப் பணியில் ஈடுபட்ட கல்லுாரி மாணவ
மாணவியர், 3 மணி நேரத்தில் 1 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை சேகரித்தனர்.
சென்னிமலை
சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் வளாக பகுதிகளில், ஈரோடு மாவட்ட
கல்லுாரி மாணவர்கள் துாய்மை பணியில் நேற்று ஈடுபட்டனர்.
இதில் மூன்று மணி நேரத்தில், 1 டன் அளவிலான பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை
சேகரித்தனர். இயற்கை ஆர்வலர் கார்த்திக் குமரன் ஒருங்கிணைப்பில்,
பல்வேறு கல்லுாரி மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் இணைந்து இந்த
விழிப்புணர்வு துாய்மை பணியை மேற்கொண்டனர்.
மலைப்பாதை, கோவில்
வளாகம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள வனப்பகுதிகளில் வீசப்பட்ட
பிளாஸ்டிக் பாட்டில், கவர்களை தரம் பிரித்து சேகரித்தனர். மூன்று மணி
நேரத்தில், 1,000 கிலோ பிளாஸ்டிக் சேர்ந்துள்ளது என்றால், நிலைமையின்
தீவிரத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மலைக்கோவிலுக்கு வரும்
பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் பிளாஸ்டிக் பை, பாட்டில்களை
தவிர்த்து, துணிப்பை மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய
பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
துாய்மை பணியில் ஈடுபட்ட
பேராசிரியர்கள், மாணவ, மாணவியர், ஒருங்கிணைப்பாளர் கார்த்திக்
குமரனுக்கு, வனத்துறையினர் மற்றும் திருக்கோவில் நிர்வாகத்தினர்
பாராட்டு தெரிவித்தனர்.