/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/சத்தி விவசாயி வீட்டில் 10 பவுன் நகை திருட்டு
ADDED : அக் 31, 2026 06:56 AM
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சத்தியமங்கலம்:சத்தியமங்கலம்
அருகே எஸ்.ஆர்.டி.,கார்டன் பகுதியில் வசிப்பவர் பழனிச்சாமி, 56;
கர்நாடக மாநிலம், குண்டல்பேட்டையில் விவசாயம் செய்கிறார். இவரது
மனைவி சுமதி. தம்பதிக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர்.
வெளியே சென்ற
குடும்பத்தினர் நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டுக்கு வந்தனர். உள்ளே
சென்று பார்த்தபோது பீரோ உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடந்தது. அதில்
வைக்கப்பட்டிருந்த தங்கச்சங்கிலி, வளையல் என, 10 பவுன் நகை மற்றும்
30,000 ரூபாயை காணவில்லை. புகாரின்படி சத்தி டி.எஸ்.பி., முத்தரசு,
போலீசார் வீட்டில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து
களவாணிகள் உள்ளே புகுந்தது தெரிய வந்தது. மக்கள் நடமாட்டம் மற்றும்
குடியிருப்பு பகுதியில் நடந்த திருட்டு, மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை
ஏற்படுத்தியுள்ளது.