மகா மாரியம்மன் கோவிலில் 12ல் தேரோட்டம்

ADDED : நவ 07, 2026 05:31 AM
சென்னிமலை:-சென்னிமலையை அடுத்த முருங்கத்தொழுவு ஸ்ரீமகா மாரியம்மன் கோவிலில் நடப்பாண்டு தேர்திருவிழா கடந்த அக்., 28ல் பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது.
நவ., 4ம் தேதி இரவு கம்பம் நடப்பட்டது. தினமும் காலையில் பூவோடு எடுக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. 9ம் தேதி இரவு தலவுமலை மற்றும் வடுகபாளையம் பகுதி பக்தர்கள் காவடி எடுத்து வந்து மாரியம்மனை வழிபடுவர். 10ம் தேதி இரவு கிராம சாந்தி நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து, அம்மன்கோவில் புதுார், வாய்கால்மேடு பகுதி மக்கள்; 11ம் தேதி இரவு கொமாரபாளையம், பனங்காட்டுபுதுார் மக்கள் காவடி எடுத்து வந்து மாரியம்மனை வழிபாடு செய்வர்.
அதன்பின் காளிக்காவலசு, முருங்கத்தொழுவு பெண்கள், மாவிளக்கு எடுத்து வந்து பூஜை நடக்கும். 12ம் தேதி காலை, 8:10 மணிக்கு தேரோட்டம் நடக்கிறது. அன்று மாலை குழந்தைகள் சேறு பூசி ஊர்வலமாக வந்து, நேர்திக்கடன் செலுத்துவர். இதை தொடர்ந்து மாலையில் தேர் நிலை சேரும். இரவு மலர் அலங்காரத்தில் மாரியம்மன் திருவீதி உலா நடக்கும். 13ம் தேதி மதியம் மஞ்சள் நீராட்டத்துடன் விழா நிறைவு பெறுகிறது.