/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ குறைதீர் கூட்டத்தில் 13 பேர் மனு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:31 AM
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கோபி; கோபி வருவாய் கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட, கோபி, நம்பியூர், சத்தி, தாளவாடி, அந்தியூர், பவானி ஆகிய ஆறு தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட பகு-தியினருக்கான, மக்கள் குறைதீர் கூட்டம், கோபி ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் ஆர்.டி.ஓ., சிந்துஜா தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
இதில் மகளிர் உரிமை தொகை, பட்டா மாறுதல் என பெறப்பட்ட, 13 மனுக்கள் மீது, சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ஆர்.டி.ஓ., உத்த-ரவிட்டார்.* ஈரோடு மாநகராட்சியில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நேற்று மாலை நடந்தது. துணை ஆணையர் செந்தில்குமார் ரத்தினம் தலைமை வகித்தார். வரி மாற்றம், சாலை, தெருவிளக்கு மற்றும் சாக்கடை வசதி வேண்டும் என்பது உள்பட, 10 பேர் மனு அளித்தனர்.