/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ 'போன்' பார்க்க கண்டிப்பு 14 வயது சிறுமி விபரீதம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:12 AM
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கோபி:சட்டீஸ்கர்
மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் சந்திரா சாகர். 42; மனைவி, 14 வயது மகள்
ரோஷினியுடன், திங்களூர் அருகே பெரிய வீரசங்கிலியில் இயங்கும், நுால்
மில் குடியிருப்பில் குடியிருந்து கொண்டு, மில்லில் பணி புரிந்தார்.
வீட்டு வேலை செய்து வந்த அவர்களின் மகள், அடிக்கடி செல்போன் பார்த்ததை,
பெற்றோர் கண்டிதுள்ளனர். இதனால் சிறுமி நேற்று முன்தினம் இரவு
துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.புகாரின்படி திங்களூர் போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.