பவானிசாகர் அணைக்கு 15 டி.எம்.சி., நீர் விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் யோசனை
பவானிசாகர் அணைக்கு 15 டி.எம்.சி., நீர் விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் யோசனை
ADDED : அக் 06, 2026 05:24 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி: தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின், ஈரோடு மாவட்ட செயலாளர் நடராஜன் வெளி-யிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
ஆனைமலையாறு-நல்லாறு திட்டத்தை நிறை-வேற்ற, தமிழக அமைச்சர்கள் குழு, கேரள முதல்-வரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார்கள் என முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.தமிழகம் - கேரளா இடையே ஏற்கனேவே நீர் திட்டங்கள் நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில், இந்த ஒரு திட்டத்தை மட்டும் பேசாமல், அனைத்து நீர் திட்டத்தைப் பற்றியும் பேச வேண்டும். குறிப்பாக பாண்டியாறு - புன்னம் புழா திட்டத்தை நிறைவேற்றினால், பவானிசாகர் அணைக்கு, 15 டி.எம்.சி., தண்ணீர் கிடைக்கும். இதுகுறித்து ஈரோடு மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு நன்கு தெரியும். கேரள மாநிலம் ஓவேலியில் உற்பத்தியாகும் ஆறுகள் மூலம், 15 டி.எம்.சி., தண்ணீர் கடலில் சென்று கலக்கிறது.
மோயாறு வழியாக திருப்பி விட்டால், பவானி-சாகர் அணைக்கு வந்து சேரும். எனவே இந்த திட்-டத்தையும், கேரளா அரசுடன் தமிழக அமைச்-சர்கள் குழு பேச வேண்டும். இவ்வாறு அறிக்-கையில் தெரிவித்துள்ளார்.