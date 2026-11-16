தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/'பப்ளிக்'கில் மது அருந்திய 16 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

'பப்ளிக்'கில் மது அருந்திய 16 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

'பப்ளிக்'கில் மது அருந்திய 16 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

ADDED : நவ 15, 2026 06:20 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 15, 2026 06:20 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்டத்தில் பொது இடத்தில் மது அருந்துவோர் மீது, போலீசார் வழக்குப்பதிந்தும், கைது நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதன்படி நேற்று முன்தினம் போக்குவரத்து, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் மது அருத்திய, 16 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us