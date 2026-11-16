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'பப்ளிக்'கில் மது அருந்திய 16 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
'பப்ளிக்'கில் மது அருந்திய 16 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
ADDED : நவ 15, 2026 06:20 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்டத்தில் பொது இடத்தில் மது அருந்துவோர் மீது, போலீசார் வழக்குப்பதிந்தும்,
கைது நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதன்படி நேற்று
முன்தினம் போக்குவரத்து, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும்
வகையில் மது அருத்திய, 16 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.