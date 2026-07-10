மாற்றுத்திறனாளிகள் பயிற்சிக்கு மாவட்டத்தில் 18 மையங்கள்
மாற்றுத்திறனாளிகள் பயிற்சிக்கு மாவட்டத்தில் 18 மையங்கள்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:46 AM
ஈரோடு:ஈரோட்டில்
கலெக்டர் கந்தசாமி, நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில்,
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு யூ.டி.ஐ.டி., அடையாள அட்டை, உபகரணங்கள்,
உதவித்தொகை, 4 சதவீத இட ஒதுக்கீடு உள்ளிட்டவை வழங்கி வருகிறது.
தற்போது
உலக வங்கி உதவியுடன், அனைத்து மாற்று திறனாளிகளுக்கும் நலத்திட்ட
உதவிகள் சென்று சேர்வதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக
மாற்றுத்திறனாளிகளை கண்டறிந்து உதவுவதற்காக, ஈரோடு
மாவட்டத்தில் வட்டார அளவில், 11, வருவாய் கோட்ட அளவில், 2,
மாநகராட்சியில், 2, புஞ்சை புளியம்பட்டி நகராட்சியில், 2, ஒலகடம்
டவுன் பஞ்.,ல் 2 உட்பட, 18 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மையங்கள்
அமைகிறது. இங்கு பிசியோதெரபி, அக்குபஞ்சர், உளவியல், கண்
பரிசோதனை, பேச்சு பயிற்சி, மன ரீதியான சிகிச்சை வழங்கப்படும்.
சிறப்பு பள்ளிகளில் கிடைக்கும் சேவையும் கிடைக்கும்.
தற்போது மாவட்ட அளவில், 27,832 பேர் யூ.டி.ஐ.டி., அடையாள அட்டை பெற்றுள்ளனர். அதில் தகுதியானவர்கள் இங்கு பயிற்சி பெறலாம்.இவ்வாறு கூறினார்.