ரயில் மறியலுக்கு முயன்ற 18 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:53 AM
ஈரோடு:நீட்
தேர்வுக்கு எதிராக டில்லி, தமிழகத்தில் போராடும் இளைஞர்கள்,
மாணவர்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதலை கண்டித்து, திராவிட தமிழர்
கட்சியினர், ஈரோட்டில் நேற்று ரயில் மறியல் போராட்டத்துக்கு அழைப்பு
விடுத்தனர்.
இதற்காக ஸ்டேஷன் முன்புறம் காளை மாட்டு சிலை பகுதியில்
ஒன்று கூடி, ஸ்டேஷன் முன்புற நுழைவுவாயில் பகுதி வரை ஊர்வலமாக
வந்தவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். போராட்டத்துக்கு மத்திய
மாவட்ட செயலாளர் பிரகாஷ் தலைமையில் மறியலுக்கு முயன்ற, 18 பேரையும்
போலீசார் கைது செய்தனர்.* அனைத்து இந்திய மாணவர் பெருமன்றம்,
அனைத்து இந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் சார்பில், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய
வேண்டும். மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக கோரி,
ஈரோட்டில் இ.கம்யூ., அலுவலகத்தில் காத்திருப்பு போராட்டம் நேற்று
துவங்கியது.
இளைஞர் பெருமன்ற மாவட்ட தலைவர் கல்யாண சுந்தரம் தலைமையில், 20க்கும் மேற்பட்டோர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.