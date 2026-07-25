22 கிலோ கஞ்சாவுடன் 2 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:59 AM
ஈரோடு:ஈரோடு மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு போலீசார், ஈரோடு ரயில்வே காலனி பின்புறம் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அங்கு
சந்தேகப்படும்படியாக நின்ற ஓடிஸா மாநிலத்தை சேர்ந்த, 28, 46 வயது
ஆசாமிகளிடம் விசாரித்தனர். இதில் இருவரும் பெருந்துறை மற்றும்
திருப்பூரில் வேலை செய்து வருவது தெரிய வந்தது. அவர்கள் வைத்திருந்த பையில், 22 கிலோ கஞ்சா இருந்தது. அவர்களை கைது செய்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
நெல் லோடில் 'குட்கா'
அந்தியூரை
அடுத்த பர்கூர் போலீஸ் செக்போஸ்டில், பர்கூர் போலீசார் வாகன சோதனையில்
ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது கர்நாடகாவில் இருந்து
காங்கேயத்துக்கு நெல் ஏற்றி வந்த டாரஸ் லாரியை நிறுத்தி சோதனை
செய்தனர். மூட்டைகளுக்கு இடையே மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த, 2.4
கிலோ குட்கா பொருட்களை கண்டுபிடித்து போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
லாரியும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. டிரைவரான கடலுார் மாவட்டம்
திட்டக்குடி மேல் எல்லம்பட்டியை சேர்ந்த இளையராஜாவை, 27, கைது
செய்தனர்.