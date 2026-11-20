பூட்டிய வீட்டில் ரூ.2.80 லட்சம் திருடிய 2 பேர் கைது
பூட்டிய வீட்டில் ரூ.2.80 லட்சம் திருடிய 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 20, 2026 03:53 AM
ஈரோடு:ஈரோடு,
பச்சப்பாளி சஞ்சய் நகர் 3வது வீதியை சேர்ந்த குமரன் மகன் பிரசாந்த்
குமார், 34; திருமணம் ஆகவில்லை. அமெரிக்காவில் ரெஸ்டாரண்ட்
வைத்துள்ளார்.
கடந்த ஆகஸ்டில் ஈரோடு வந்தார். தாய், தந்தை, அண்ணன்
மற்றும் அவரது குடும்பத்துடன் தாளவாடியில் உள்ள தோட்டத்துக்கு
கடந்த, 7 காலை 9:00 மணிக்கு வீட்டை பூட்டி விட்டு சென்றனர். இரவு 11:00
மணிக்கு பிரசாந்த் குமார், ஈரோட்டில் உள்ள வீட்டுக்கு திரும்பினார். அப்போது
வீட்டின் முன்புற கதவு உடைக்கப்பட்டு இருந்தது. மூன்று பீரோக்கள்
உடைக்கப்பட்டு இருந்தது. ஒரு மர பீரோ திறந்த நிலையில் இருந்தது.
பீரோவில் வைத்திருந்த, 2 லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாயை மர்ம நபர்கள்
திருடி சென்றது தெரியவந்தது. இதுபற்றி ஈரோடு தாலுகா போலீசில் புகார்
செய்தார். போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர்.
சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்தனர். இதனடிப்படையில் நேற்று திருச்சி மாவட்டம் முசிறி சேர்குடியை
சேர்ந்த கருணாநிதி மகன் மதியழகன், 32; ஆக்டிங் டிரைவர் மற்றும்
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் ஆதனுார் மெயின்ரோடு சேட்டான் மகன் ஜெகபர்
சாதிக், 38; கூலி தொழிலாளி ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர். மதுபோதையில்
திருட்டில் ஈடுபட்டதும், ஒரு லட்ச ரூபாயை இருவரும் உல்லாசமாக
செலவழித்ததும் தெரியவந்தது. இருவரும் பழங்குற்றவாளிகள்.
தொடர்ந்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.