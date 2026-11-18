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காய்கறி ஏற்றி வந்த வாகனத்தில் 'குட்கா' கடத்திய 2 பேர் கைது
காய்கறி ஏற்றி வந்த வாகனத்தில் 'குட்கா' கடத்திய 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 18, 2026 06:48 AM
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சத்தியமங்கலம்:பண்ணாரி
சோதனைச்சாவடியில் சத்தியமங்கலம் போலீசார், நேற்று வாகன
தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது காய்கறி மூட்டை ஏற்றி வந்த
ஒரு மகேந்திரா மேக்ஸ் ஆட்டோவை சோதனை செய்தனர்.
காய்கறி
மூட்டைகளுக்கு நடுவில், 116 கிலோ குட்கா புகையிலை பொருட்கள் இருந்தது.
வாகனத்தில் வந்த டிரைவர் உள்ளிட்ட இருவரிடம் விசாரித்தனர். அன்னுார்
அருகே மாணிக்கம்பாளையத்தை சேர்ந்த பூபதி, 48, கே.என்.பாளையம்
நரசாபுரத்தை சேர்ந்த பழனிசாமி, 52, என்பது தெரிந்தது. கர்நாடக
மாநிலத்தில் இருந்து கோவைக்கு காய்கறி ஏற்றிச்செல்வது தெரிய வந்தது.
இருவரையும் கைது செய்து, 116 கிலோ கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல்
செய்தனர்.