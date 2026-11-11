/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கஞ்சா விற்ற இலங்கை தமிழர்கள் 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 10, 2026 04:32 AM
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பவானிசாகர்; பவானிசாகரை அடுத்த முடுக்கன்துறை
சந்தைக்கடை பகுதியில், பவானிசாகர் எஸ்.எஸ்.ஐ., சந்திரமோகன் தலைமையிலான போலீசார் நேற்று ரோந்து சென்றனர். அங்கு டூவீலரில் நின்று கொண்டிருந்த இருவரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
பவானிசாகர் இலங்கை தமிழர் முகாமை சேர்ந்த திலீபன், 21, கபிலன், 19, என தெரிந்தது. டூவீலரில் சோதனை செய்ததில், 3.6 கிலோ கஞ்சா இருந்தது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் கஞ்சாவையும், டூவீலரையும் பறிமுதல் செய்தனர். கைதான திலீபன் ரவுடி பட்டியலில் உள்ளார். அவர் மீது பவானிசாகர், பங்களாபுதுார் மற்றும் கோவை மாவட்டம் கோவில்பாளையம், சிறுமுகை உள்ளிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில், 15க்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகள் இருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.