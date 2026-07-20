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/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ அடுப்பு எரிக்க கேரளா பிளாஸ்டிக் கழிவு '100'க்கு பறந்த தகவலால் சிக்கிய 2 லாரி

அடுப்பு எரிக்க கேரளா பிளாஸ்டிக் கழிவு '100'க்கு பறந்த தகவலால் சிக்கிய 2 லாரி

அடுப்பு எரிக்க கேரளா பிளாஸ்டிக் கழிவு '100'க்கு பறந்த தகவலால் சிக்கிய 2 லாரி

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:39 AM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:50 AM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:39 AM ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:50 AM

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பவானி:அம்மாபேட்டை அருகே ஆனந்தம்பாளையம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், குண்டு வெல்லம் தயாரிக்கும் ஆலைகள் ஏராளமாக உள்ளன. ஆலைகளில் உள்ள அடுப்புகளை எரியூட்ட, கேரளாவில் இருந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வாங்கி வந்து பயன்படுத்துகின்றனர்.

இந்த கழிவுகளை கொட்டி அடுப்பை எரிக்கும்போது வெளியேறும் நச்சுப்புகையால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் கேரளாவில் இருந்து இரு லாரிகளில், வெல்லம் தயாரிக்கும் ஆலை களுக்கு, நேற்று வழக்கம்போல் பிளாஸ்டிக் கழிவு கொண்டு வரப்பட்டது. இதையறிந்த அப்பகுதி மக்கள், அவசர போலீஸ் எண், 100க்கு தகவல் கொடுத்தனர்.

கட்டுப்பாட்டு அறை தகவலை தொடர்ந்து, அம்மாபேட்டை போலீசார் சம்பவ இடம் சென்று கழிவுகளை இறக்கி கொண்டிருந்த இரண்டு லாரிகளையும் பிடித்து, சிங்கம்பேட்டை பஞ்சாயத்து அலுவலகத்துக்கு கொண்டு வந்தனர். இரண்டு லாரிகளுக்கும் தலா, 15 ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் அபராதம் விதித்தனர். இரு லாரி டிரைவர்களையும் எச்சரித்து போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்.

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