சென்னிமலை யூனியனில் வரி வசூலில் முறைகேடு; 2 பெண் செயலருக்கு 'ஆப்பு'
சென்னிமலை யூனியனில் வரி வசூலில் முறைகேடு; 2 பெண் செயலருக்கு 'ஆப்பு'
ADDED : நவ 06, 2026 05:23 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலை
யூனியன் எக்கட்டாம்பாளையம் ஊராட்சி செயலராக பணிபுரிந்தவர் லலிதா.
ஊராட்சி வரியினங்களை முறையாக வசூலிக்காமல், வசூலித்த தொகையையும்
அரசு கணக்கில் செலுத்தாமல் கையாடல் செய்தது, உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை
துறை ஆய்வில் தெரிந்தது.
இதேபோல் பசுவபட்டி மற்றும் புஞ்சை
பாலதொழுவு ஊராட்சி பொறுப்புகளை கவனித்து வந்தவர் சுகுணா. வரி
விதிப்பு மற்றும் அரசு அனுமதிகளுக்கு மக்களிடம் லஞ்சம்
வாங்குவதாக, இவர் மீது முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் சென்றது.
இதன் அடிப்படையில் சென்னிமலை பி.டி.ஓ., சக்திவேல் விசாரணை
மேற்கொண்டார். இதை தொடர்ந்து இருவரையும் பணியிலிருந்து விடுவித்து
உத்தரவிட்டுள்ளார்.
எக்கட்டாம்பாளையம் ஊராட்சி பொறுப்பு
ஒட்டப்பாறை ஊராட்சி செயலர் பழனிச்சாமியிடமும், பசுவபட்டி ஊராட்சி
பொறுப்பு குப்பிச்சிபாளையம் செயலர் செல்வியிடமும், புஞ்சை
பாலதொழுவு பணி கொடுமணல் செயலர் கோமதியிடமும் கூடுதலாக
வழங்கப்பட்டுள்ளது.