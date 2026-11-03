மூதாட்டியிடம் நகை திருடிய 2 பெண்கள் கைது

ADDED : நவ 02, 2026 06:18 AM
கோபி:நம்பியூர்
அருகே கள்ளியம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் சிந்தாமணி, 60; கடந்த
செப்.,28ல் மதியம் வீட்டில் இருந்தபோது, கைக்குழந்தையுடன் இரு
பெண்கள் வந்தனர். குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும். அதனால் காலி
பிளாஸ்டிக் பாட்டிலை கொடுத்து தண்ணீர் கேட்டனர்.
பாட்டிலை வாங்கி
சிந்தாமணி தண்ணீர் நிரப்பி கொடுத்தார். பின் வீட்டை பூட்டிவிட்டு
சாவியை சாக்குக்கு அடியில் மறைத்து வைத்துவிட்டு தோட்டத்துக்கு
சென்றார்.
அப்போது சிந்தாமணியிடம் தண்ணீர் வாங்கிய இரு பெண்கள்
அதே பகுதி சாலையில் அமர்ந்திருந்தனர். சிந்தாமணியின் கணவர் மாலையில்
வீட்டுக்கு சென்றார். வீட்டுக்குள் சாவியுடன் இருந்த பீரோவை திறந்து
பார்த்தார். பீரோவில் வைத்திருந்த ஐந்து பவுன் தாலிக்கொடி, இரண்டு
பவுன் நகை திருட்டு போயிருந்தது.
இதுகுறித்து சிந்தாமணி
கொடுத்த புகாரின்படி நம்பியூர் போலீசார் விசாரித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் கைவரிசையில் ஈடுபட்ட கோபியை சேர்ந்த லதா, 28, வசந்தி,
35, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.