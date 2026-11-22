/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/200 கிராம் கஞ்சா, பைக் பறிமுதல்: வாலிபர் கைது
ADDED : நவ 21, 2026 04:22 AM
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பவானி:பவானி
புது பஸ் ஸ்டாண்ட், புதிய பாலம் சோதனைச்சாவடி அருகே கஞ்சா விற்பனை
நடைபெறுவதாக, பவானி
போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
சம்பவ
இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், அப்போது சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில்
நின்றிருந்த நபரை பிடித்து விசாரித்தனர். அவர், நாமக்கல் மாவட்டம்,
குமாரபாளையம், நாராயண நகரை சேர்ந்த திருமலைகுமார், 25, என்பதும்,
அவர்
விற்பனைக்காக, 200 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. பின்னர் போலீசார் அவரை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து பல்சர் பைக்கையும் பறிமுதல் செய்தனர்.