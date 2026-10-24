/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/நகை திருடிய 3 பெண்கள் கைது; 25 பவுன் மீட்பு
ADDED : அக் 09, 2026 04:16 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
என்.ஜி.ஜி.ஓ., காலனியை சேர்ந்தவர் கண்ணப்பன், 64; இவரது வீட்டில்
வீட்டு வேலை செய்ய மூன்று பெண்கள் இருந்தனர். இவர்கள் கண்ணப்பன், அவரது
குடும்பத்துக்கு தெரியாமல் சிறிது, சிறிதாக நகை திருடியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து
சூரம்பட்டி போலீசில் புகார் தரப்பட்டது. விசாரித்த போலீசார்
சூரம்பட்டி ஈஸ்வரி, 43, சூரம்பட்டி மாரப்பா வீதி சங்கீதா, 30, மனைவி
மஞ்சுளா, 50, ஆகியோரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து, 25 பவுன்
தங்க நகையை பறிமுதல் செய்தனர். மூவரும், 45 பவுன் வரை தங்க நகைகளை
திருடியுள்ளனர். இது பற்றி தொடர்ந்து நடப்பதாக போலீசார்
தெரிவித்தனர்.