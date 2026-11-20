/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/திருவண்ணாமலைக்கு 330 போலீசார் பயணம்
ADDED : நவ 20, 2026 03:46 AM
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ஈரோடு:திருவண்ணாமலை
தீப திருவிழா பாதுகாப்புக்கு, ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருந்து ஈரோடு
எஸ்.பி., தலைமையில், 330 போலீசார் செல்கின்றனர்.
திருவண்ணாமலையில்
தீப திருவிழா வரும், 24ல் கொண்டாடப்படுகிறது. பல லட்சம்
பக்தர்கள் திருவண்ணாமலையில் தீப திருவிழாவை காண குவிவர்.
திருவண்ணாமலை வரும் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க, ஈரோடு
மாவட்டத்தில் இருந்து, ஈரோடு எஸ்.பி. கிரண் ஸ்ருதி தலைமையில்
ஏ.டி.எஸ்.பி., பிரேம் ஆனந்த் உள்ளிட்ட, 330 போலீசார் பாதுகாப்பு பணிக்கு
செல்கின்றனர். இதில் ஈரோடு எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதி நேற்று
திருவண்ணாமலை புறப்பட்டு சென்றார். போலீசார் வரும் 21ல் கிளம்பி செல்ல
உள்ளனர். 25 வரை போலீசார் அங்கு பணியில் இருப்பர்.