ADDED : நவ 21, 2026 04:23 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
பகுதியில் கடந்த சில மாதங்களில் உணவு பாதுகாப்பு துறை, போலீஸ்,
உள்ளாட்சி துறை, சுகாதாரத்துறையினர், ரயில்வே போலீஸ் போன்றோரால்,
3,581 கிலோ எடை கொண்ட, அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இது தொடர்பான வழக்கு, ஈரோடு குற்றவியல்
நடுவர் நீதிமன்றம் எண்-2ல் நடந்து, முடிவுற்ற வழக்கில், புகையிலை
பொருட்களை அழிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதன்படி ஈரோடு
வெண்டிபாளையம் குப்பை கிடங்கில் மீண்டும் பயன்படுத்த இயலாத வகையில்
இருந்த, 3,581 கிலோ புகையிலை பொருட்களை சேதப்படுத்தி, 10 அடி ஆழம்
குழி தோண்டி புதைத்து அழித்தனர்.
வரும் காலங்களில், தடை
செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை வணிகர்கள் விற்பனை செய்வது
கண்டறியப்பட்டால், முதன் முறை, 25,000 ரூபாய் அபராதம்
விதிக்கப்படும். இரண்டாம் முறை விற்பனை கண்டறிந்தால், 50,000 ரூபாய்
அபராதம், உணவு வணிகம் தற்காலிகமாக மூடப்படும். அதே வணிகர் மூன்றாம்
முறை விற்பனை செய்தால், ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம், உணவு வணிகம்
நிரந்தரமாக தடை செய்யப்பட்டு, உணவு பாதுகாப்பு உரிமம், பதிவு சான்று
நிரந்தரமாக ரத்து செய்து, குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
புகையிலை விற்பனை குறித்து, 0424 2223545, 94440 42322 என்ற எண்ணில்
புகார் தெரிவிக்கலாம்.