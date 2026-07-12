4 கூண்டுகள், 5 கேமரா, துப்பாக்கி படை கண்காணித்தும் போக்கு காட்டும் சிறுத்தை
4 கூண்டுகள், 5 கேமரா, துப்பாக்கி படை கண்காணித்தும் போக்கு காட்டும் சிறுத்தை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:53 AM
பு.புளியம்பட்டி:புன்செய் புளியம்பட்டி அருகே மலைக்குன்றில் பதுங்கி கால்நடைகளை வேட்டையாடும் சிறுத்தையை மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்க வனத்துறை முடிவு செய்து கூண்டு வைத்து, கேமரா பொருத்தி, 24 மணி நேரம் கண்காணித்தும் வனத்துறைக்கு போக்கு காட்டி வருகிறது.
ஈரோடு மாவட்டம் விளாமுண்டி வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி பெரிய கள்ளிப்பட்டி மலை குன்றில் பதுங்கியுள்ள ஒரு பெண் சிறுத்தை, கடந்த வாரம் பெரிய கள்ளிப்பட்டி மணி என்பவருக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் புகுந்து இரண்டு மாத கன்று குட்டியை அடித்துக் கொன்று மலை உச்சிக்கு துாக்கி சென்றது. வனத்துறையை கண்டித்து மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அதை தொடர்ந்து சில நாட்களுக்கு முன் ஊருக்குள் புகுந்த சிறுத்தை, விவசாய தோட்டத்தில் புகுந்து வெள்ளாட்டை அடித்துக் கொன்றது. இதனிடையே சிறுத்தையை பிடிக்க நான்கு கூண்டுகள் வைத்து, 10 நாட்களுக்கு மேலாகியும் இதுவரை சிக்கவில்லை. சிறுத்தை வழித்தடத்தில் ஐந்து கேமராக்கள் பொருத்தி அதன் நடமாட்டத்தை ரேஞ்சர் சுரேஷ் தலைமையில் துப்பாக்கி ஏந்திய வன பாதுகாப்பு படை குழுவினர், 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பதோடு, நவீன டிரோன் கேமரா மூலமும் கண்காணித்து வருகின்றனர். சிறுத்தையை மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கும் வகையில், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக கால்நடை மருத்துவர் தலைமையிலான குழுவினரும் முகாமிட்டுள்ளனர். ஆனாலும் சிறுத்தை சிக்காமல் போக்கு காட்டி வருகிறது.